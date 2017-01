El Córdoba tropieza otra vez en casa

Córdoba: Kieszek; Antoñito (Bijimine, 54'), Héctor Rodas, Caro, Cisma; Pedro Ríos (Piovaccari, 75'), Edu Ramos, Luso (Caballero, 66'), Juli; Javi Lara; y Rodri. UCAM Murcia: Biel Ribas; Tekio, Hugo Álvarez (Fran Pérez, 9'), Albizua, Morillas; Juande, Basha, Collantes (Nono, 69'), Vicente; Natalio (Luis Fernández, 52') y Jona. Goles: 1-0 (8') Rodri. 1-1 (73') Héctor Rodas, en propia meta. Árbitro: Areces Franco (asturiano). Expulsó a Edu Ramos (86'). Amonestó a Juli, Rodri, Piovaccari, Fran Pérez y al técnico, Francisco Rodríguez. Comentario: El Córdoba sigue a la deriva en casa, donde no gana desde hace cuatro meses, tras empatar 1-1 ante un UCAM Murcia en progresión, en un partido con una parte para cada equipo: la primera para los locales, que se adelantaron por medio de Rodri; y la segunda para los murcianos, que igualaron en la recta final.