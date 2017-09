El Coria se gusta en el Guadalquivir

El Coria sumó su primera victoria de la temporada delante de su afición en el Guadalquivir, ante una Olímpica Valverdeña que se vio superada desde el inicio.

Eso sí, el primer acercamiento al área rival fue para la Olímpica en el minuto 5, cuando Zambrano filtró un pase para Samu, que éste cruzó en exceso. A partir de ahí, el Coria se adueñó del esférico.

Fue Alberto Jiménez el encargado de inaugurar el marcador con un gol de los que no se olvidan, desde su propio campo y aprovechando que Nacho estaba adelantado.

Los buenos minutos ribereños se vieron corroborados con el segundo tanto, obra de Selu, que cazó el balón en el área pequeña visitante y lo mandó al fondo de la mallas.

No bajó el nivel el Coria tras el paso por los vestuarios. Una nueva combinación ofensiva entre Dani Casado y Alberto Jiménez fue culminada por Rubén en el tercer tanto. No había duda: los corianos se plantaban con gran facilidad en el área de la Olímpica, que no levantaba cabeza.

Sólo un despiste defensivo le dio un disgustó al Coria, que encajó en único gol en contra del partido, firmado por Cata.

Para resarcirse de aquel error, Alberto Jiménez redondeó su fantástico partido con un nuevo tanto que sirvió para cerrar el marcador con un espléndido 4-1.