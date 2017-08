A Cristiano le seduce regresar a Inglaterra

Cristiano Ronaldo manifestó su deseo de regresar a jugar en Inglaterra en su declaración ante la jueza del pasado lunes por sus problemas fiscales, de acuerdo a una filtración que este sábado dio a conocer la prensa española, el mismo día que el portugués debía volver al trabajo con el Real Madrid tras disfrutar de sus vacaciones de verano.

El cuatro veces ganador del Balón de Oro, de 32 años, declaró a puerta cerrada a inicios de semana en un juzgado de Madrid por su presunta evasión fiscal 14,7 millones de euros y allí, mientras le explicaba a la jueza que nunca había tenido problemas con la justicia por impuestos en Inglaterra, fue cuando mostró sus deseos de regresar al país donde jugó desde 2003 a 2009, defendiendo los colores del Manchester United.

"Nunca he tenido un problema en Inglaterra... por eso me gustaría volver a Inglaterra", afirmó el futbolista, según informó la emisora Cadena SER, que explicó que el portugués proclamó su inocencia en repetidas ocasiones al asegurar que nunca quiso defraudar y que las sociedades que ahora están siendo investigadas hoy las creó en su etapa en el Reino Unido, donde nunca le mostraron ningún inconveniente.

"Recuerdo que cuando llegué a Inglaterra me dijeron que las cosas allí funcionaban así. Yo voy al Manchester con 18 años y me aconsejan que es el mejor mecanismo que puedo tener, como los demás futbolistas. Fue el propio club, me dijo Chris Farnell (abogado del United) que era lo que hacían todos los futbolistas y yo no quería ser una excepción. Sí quiero ser excepción, siempre dentro del campo, pero fuera quiero ser uno más. Cuando llegué a España mi indicación (a sus asesores) fue pagar más para no tener problemas", fueron algunas de las frases destacadas que hizo en su defensa Cristiano Ronaldo.

El delantero nunca ocultó su grato recuerdo de su etapa en la Premier League, donde se hizo futbolista de élite de la mano del eterno técnico de los red devils Alex Ferguson, ni tampoco su deseo de poder regresar algún día.

Palabras que cobran mayor protagonismo a raíz de la supuesta intención de salir del Real Madrid que hace un mes reveló el diario portugués A Bola y sobre la cual el jugador nunca se ha pronunciado, situación que alentaron aún más las especulaciones.

Precisamente este sábado volvía Cristiano Ronaldo al trabajo con el Real Madrid una vez terminadas sus vacaciones tras disputar la Copa Confederaciones de Rusia. El equipo blanco disfrutó de dos jornadas de descanso tras regresar el jueves de su gira norteamericana de pretemporada y pone el foco ya en buscar su primer título de la temporada: la Supercopa de Europa el martes ante el Manchester United dirigido por José Mourinho.