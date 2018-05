El Dakar se replantea el futuro y mira de nuevo hacia África

El rally Dakar se plantea un posible regreso a África después de más de 10 años, tras el revés que obligó a sus organizadores a correr en 2019 sólo en Perú, porque Argentina, Chile y Bolivia decidieron dar un paso al lado. Argentina fue el único país que albergó el Dakar en cada una de las ediciones sudamericanas, pero decidió retirarse. Cada edición del rally implicaba millonarias inversiones tanto en dinero como en operativos de fuerzas de seguridad, instalaciones e infraestructura. Chile, tras varias idas y venidas, ratificó su decisión de no recibir otra vez al Dakar, en el mismo sentido que Bolivia.

Varias ediciones no fueron afortunadas porque la lluvia obligó a suspender tramos y etapas. Este año hubo además protestas sociales contra los participantes del Dakar, aspecto que preocupó en extremo a los organizadores. Los desafíos del Dakar se multiplican, y esta vez no sólo para los pilotos sino especialmente para los organizadores. Ya no cuenta con el experimentado Marc Coma, múltiple ganador de la prueba que diseñó los recorridos de las últimas ediciones que dejó su cargo como director deportivo. Coma fue el autor del complejo trazado de 2018, uno de los más difíciles en tierras sudamericanas y que le devolvió a la carrera ese espíritu que había en parte perdido.

Años atrás, el equipo Volkswagen decidió abandonar el Dakar. Y Peugeot decidió seguir sus pasos. La marca francesa anunció que el rally 2018 sería el último, pese a que Carlos Sainz le permitió defender el título conquistado en 2017.

El Dakar abandonó Africa por las amenazas terroristas, pero ahora evalúa un posible regreso. El director de la empresa organizadora ASO, Etienne Lavigne, reconoció días atrás que ya comenzó a trazar contactos con gobiernos africanos, entre ellos Argelia, Angola y Namibia.