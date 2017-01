El Dean de Murcia, Piñero en Tenerife

En la temporada 2008-2009 dos tiradores irrumpieron en la ACB. De un lado, Clay Tucker, quien, junto a Caner-Medley y Milisavljevic, guió al Cajasol hacia la salvación aquella campaña. Del otro, Taquan Dean, otro escolta estadounidense que llegó desde Italia para hacer lo propio en Murcia. Ambos se vieron las caras en San Pablo en un duelo cargado de emoción por la salvación. Ahora Dean vuelve a Sevilla, pero no lo hace como Taquan Dean, sino como Taqwa Piñero. A sus 33 años, descubrió este verano que su verdadero padre no era quien él creía y tras conocer la verdadera historia cambió su nombre.

Nació creyendo que su progenitor estaba en prisión. Con apenas seis años su madre murió y tanto él como su hermana se criaron con sus abuelos maternos. Estos también fallecieron en un corto espacio de tiempo, por lo que se marcharon con una tía y después con su padre. Su hermana se fue a vivir con su padre biológico, Anthony Piñero, quien le comunicó hace poco que tenía dudas y que él también podría ser hijo suyo, pero que no había querido entrometerse hasta ese momento. Hace unos meses se hicieron una prueba de ADN y dio positivo. De ahí que con 33 años cambiase su nombre y su apellido: de Taquan Dean a Taqwan Piñero.

"Nos conocíamos de hace mucho tiempo, pero no sabía que era mi padre. Me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida. Siempre grababa mis partidos desde el instituto, pero mi madre estaba muerta y él no podía decirme nada", explicó en diversas publicaciones.

Con otro nombre y unos años más tarde, cualquier aficionado en San Pablo lo recuerda. En el citado encuentro anotó 34 puntos con un excelso 10/13 en triples. Muy cerca del récord que entonces tenía Oscar Schmidt, que logró 11/19 (en marzo de 1994) con el CB Valladolid precisamente en Murcia y que batió en marzo de 2014 Jacob Pullen con el Barcelona, anotando 12/15 en Pucela. En cualquier caso, ambos lanzaron más que Dean. El ahora escolta del Tenerife, sin embargo, acabó siendo más protagonista aún en ese duelo por culpa de los árbitros: con 81-81 cayó en el amago de Tucker casi sobre la bocina y el cajista aprovechó el vuelo de su rival para buscar una personal que cobraron los colegiados, ya con el tiempo cumplido, mientras en el banquillo al técnico visitante Manolo Hussein se lo llevaban los demonios porque no lo había sido falta.

En el Iberostar aún no ha encontrado su rol tras seis encuentros. Todo lo contrario que un Grigonis que cuenta sus partidos en San Pablo por victorias siendo protagonista. Decisivo. En la 2014-2015, un 30 de diciembre, lideró el triunfo del Manresa por 72-80 anotando 18 puntos (más otros 15 de White, otro que viene con el Tenerife) con 6/8 en triples. El pasado curso incluso mejoró sus números en Sevilla: 23 puntos con 5/5 en triples. Entre tiradores anda el juego.