"Después del oro de Río, la meta tiene que ser ganarlo todo"

-no todos los días se gana una medalla de oro en los Juegos.

-Es lo máximo a lo puede aspirar un deportista. No hay nada más allá. Ya he tocado el cielo. En mi caso, además, fue una sorpresa. En piragüismo no es habitual ganar una medalla siendo tan joven, con 21 años. Es raro clasificarte para unos Juegos, conque imagine lo que es ganar la medalla de oro. Fue una sorpresa para todos, también para mí.

-Debe de cambiarle la vida a uno.

-Nada más que crucé la meta me cambió la vida. Ahora se me reconoce mucho más, es más fácil que cuenten conmigo para cualquier equipo. Pero, sobre todo, lo más importante que ha cambiado ha sido la forma en la que afronto el próximo ciclo olímpico. Ahora, después de haber estado en lo más alto, voy con mucha más confianza. Es que no sólo he luchado contra mis rivales, muchos a quienes admiraba, sino que les he ganado. Hablo de piragüistas de todos los países, los favoritos de siempre. Ahora bien, a partir de ahora, el objetivo va a ser siempre ganar todas las competiciones.

-Ha pasado su segundo periodo de concentración en Sevilla en apenas un mes. ¿Puede uno concentrarse con esta primavera adelantada?

-Bueno, sí, no es fácil con la marcha que hay en Sevilla y con este ambiente... Pero sí, aquí, en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR), intentamos estar concentrados, vamos a lo nuestro. Aunque también es cierto que la tarde que tenemos libre sí que nos viene bien desconectar, hacer cosas que no sean deporte. Para eso está bien esta primavera.

-¿Cuál es el objetivo de su concentración en este momento?

-Estamos preparando el K4 500 [kayak de cuatro piragüistas a una distancia de 500 metros], que será modalidad en los Juegos de Tokio en 2020.

-¿Los rumores se han confirmado?

-Bueno, aún no es oficial, pero, ya sabes, si estamos ya entrenando es que tiene pinta de que lo sea. La última vez que el K4 500 fue olímpico fue en Pekín, en 2008. En Londres y en Río la modalidad de K4 fue en la distancia de 1.000.

-De modo que están en un periodo de acoplamiento.

-Aunque es un año posterior al olímpico, en el que se supone que todo es más relajado, aquí estamos ya con la selección, juntándonos para ver quiénes pueden ser los cuatro palistas que formen el mejor bote para Tokio. La idea es mezclar a los velocistas con los fondistas. En velocidad tuvimos ya un oro olímpico [K2 200], con Cristian Toro y con Saúl Craviotto, y en más distancia [K1 1.000] estuvo el mío. Sin duda, España va a tener muy buen nivel en ese bote.

-Entonces, para Tokio el objetivo no es sólo una, sino dos medallas de oro.

-Sí, sí, después del oro de Río, mi objetivo será ganar en cada carrera que compita.

-Y para eso, para el K4, el plan es lograr lo mejor de las dos modalidades.

-Sí, es un poco mitad y mitad. Es necesario que haya gente veloz y potente y gente que dé llegada, de manera que el bote no se pinche, como decimos los piragüistas, a la mitad del recorrido. Somos muchos para pocas posiciones. Dentro de lo malo, por así decirlo, España tiene un nivel muy alto, pues somos muchos con buen nivel. Por eso necesitamos muchos entrenamientos, para revisar los tiempos, para saber cómo acoplarnos mejor y, en general, para hacer el mejor K4.

-En la distancia de 500 metros, aparte del oro olímpico en 1.000, ha logrado una plata mundial en 2015 y un bronce mundial en 2014.

-Es en la distancia en la que me siento más cómodo. Es verdad que siempre he entrenado los 1.000, pues es la distancia olímpica. Pero en los 500, que es distancia de competición en los Campeonatos Europeos y en los Mundiales, siempre he logrado mejores marcas.

-¿De qué depende ser mejor piragüista en una distancia o en otra?

-Es una cuestión fisiológica, de musculatura. Hay gente a la que se le da mejor aguantar más, pero son más lentos. Luego hay gente más o menos explosiva, capaces de gastar mucha energía en poco tiempo, pero luego no tiene reservas para aguantar el recorrido. Aparte, una vez analizado el organismo, va dependiendo del desarrollo posterior. No es lo mismo entrenar como un velocista que como un fondista. Los de larga distancia han de entrenar más horas y a menos intensidad, al contrario que los velocistas.

-En su caso, está entre dos aguas. Un especialista en 500 que se ve obligado a competir en los 1.000 por la modalidad individual de los Juegos. Supongo que será un doble proceso.

-Sí, y cuesta meterse en los dos papeles. Cuesta cambiar el chip. Hay unas sesiones en las que se exige coger ese punto de velocidad y otras en las que el objetivo es aguantar todo el volumen, intentar aguantar una hora seguida a un ritmo. Trabajar en las dos cosas a la vez requiere sobre todo un plus de entrenamiento mental.

-Pero para los Juegos de Tokio quedan todavía tres años. ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

-En piragüismo se celebran Mundiales todo los años, aparte de los Europeos y las tres copas del mundo, que son menos importantes. Al final suele ocurrir que la meta se sitúa cada año en los Campeonatos del Mundo o los Juegos, si es un el año olímpico. Este año los Mundiales son en la República Checa, en agosto, y, claro, es el horizonte de nuestros entrenamientos. Hay un clasificatorio nacional en Asturias, que este año es muy tarde, sólo dos semanas antes del Mundial. Quien mejores resultados tenga será quien vaya a los Mundiales.

-A su edad, imagino que le queda carrera para rato. En Tokio tendrá 25 y en 2024, 29 años.

-Bueno, por ahora sólo pienso en un ciclo...

-¿Sí?

-Bueno... A ver. Por ahora no quiero ver más allá.

-Lo digo también porque su medalla, la de Craviotto o la de Toro están cundiendo. El deporte del piragüismo ha disfrutado de un repunte excepcional en los últimos años.

-Sí, sí. Mucha gente está animándose ahora. Pero no podemos olvidarnos de un nombre que no hemos mencionado hasta el momento y que es fundamental en todo esto: David Cal. Él ha sido quien nos ha ayudado a todos a que tuviéramos más confianza. Pero sí, las medallas y los logros han dado a conocer este deporte mucho más.

-Y, pese a no ser mayoritario, el piragüismo es el deporte, después del remo, que más medallas ha dado a España en la historia de los Juegos Olímpicos.

-En España hay un nivel muy alto en piragüismo. Y no solamente en los Juegos. Año tras año, ya sea en los Europeos o en los Mundiales, los piragüistas siempre competimos a un muy buen nivel.

-Luego, otra cosa es que puedan vivir exclusivamente de la piragua.

-En mi caso tengo la beca del Programa ADO, que es mi mayor fuente de ingresos. Y, bueno, estoy moviéndome ahora para ver si encuentro patrocinios. Está la Universidad Católica de Murcia (UCAM); Autocares Roig, que me cede un coche, y una empresa que me ayuda con los asuntos fiscales.

-¿Tiene consejos para un chaval que le haya visto competir y que le apetezca practicar piragüismo?

-Pues que habrá escogido un buen deporte. No es sólo bonito por practicarse en ambiente natural sino que es un deporte completo. Usas todo el cuerpo, aunque la gente crea que sólo sean los brazos; combina la puesta en forma física y mental y, además, no sólo se hace agua, sino que también se hace gimnasio, se corre, se hace bicicleta...

-Aunque al final sólo cabe ganar.

-Sí, llegar a la meta el primero.

Walz posa en las instalaciones del CEAR, con el puente del Alamillo al fondo.