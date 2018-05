Djokovic quiere renacer en París, el lugar que lo vio consagrarse

La actual edición de Roland Garros entraña una enorme paradoja para el serbio Novak Djokovic: recuperar su mejor nivel en el lugar en el que se consagró definitivamente en 2016, al levantar el único Grand Slam que le faltaba. El caso es que tras coronarse en la Porte d'Auteuil, se desplomó en lo emocional.

"Tuve por primera vez la sensación de no encontrar la motivación a la hora de inspirarme para seguir jugando a ese nivel", admitió Djokovic en una entrevista el año pasado.

Tras cerrar el círculo en París, cayó en la tercera ronda de Wimbledon, en la final del US Open y en la del Masters de Londres, y acabó cediendo el número uno al británico Andy Murray.

Esa caída dio paso a reiterados problemas en el codo. En Wimbledon 2017, el serbio se retiró lesionado en los cuartos de final. "Cuanto más juego, peor está el codo. Debo considerar la opción de parar", afirmó unas semanas antes de anunciar que no jugaría en el resto del curso.

Volvió este enero en Australia, pero su viacrucis del codo no había acabado. "Es frustrante cuando después de tanto tiempo no te has curado del todo", lamentaba.

Nole también fue eliminado en rondas tempranas en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Barcelona. Pero, de repente, dejó de sentir dolor. Más delgado y de nuevo al lado de su técnico de toda la vida, Marian Vadja, va recuperando sensaciones. En Roma sólo Nadal pudo eliminarlo. Y ahora busca redención en París después de "12 largos meses".