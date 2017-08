Doncic, como aquel lituano de 18 años

El Eurobásket siempre fue un eficaz trampolín para que los elegidos confirmaran las expectativas y dieran ese enorme salto hasta las mismísimas estrellas. Un tal Arvydas Sabonis, que ya fue con 17 años al Mundial de Colombia en 1982, se estrenó en la competición continental un año después en Francia. Allí fue víctima en semifinales de la España de Corbalán, Epi o Fernando Martín, pero el gigante lituano (2,21 metros) llamó la atención por su coordinación, versatilidad y calidad técnica, aparte de su potencia. Dos años después, en Alemania Occidental, explotó definitivamente a sus 20 años y fue elegido MVP del torneo.

Por entonces no existían las redes sociales y la eclosión de Sabonis resultó asombrosa no sólo para el aficionado medio, sino para no pocos periodistas.

Hoy todo es muy distinto. Público y medios están tan informados que el margen a la sorpresa es mínimo: a nadie le va a llamar la atención que durante este Campeonato de Europa Luka Doncic protagonice ya el big bang que todos los amantes del baloncesto, que lo han visto hasta la saciedad por televisión o por internet en el Real Madrid, están prestos a ver.

Como Sabonis en aquel Eurobásket de Francia, apenas suma 18 años. Como el genio lituano, cuenta con un físico aparejado a su descomunal talento: mide 2,01 metros y juega de base. Y como el que fuera ídolo del Zalguiris o del propio Real Madrid, hace muchísimas cosas, desde dirigir a penetrar, desde tirar a rebotear.

Doncic tiene el hándicap de no militar en una escuadra tan potente como la Unión Soviética y la Lituania de los ochenta y los noventa. Eslovenia está llamada a caer en octavos o cuartos. Pero sólo los genios rompen las barreras preestablecidas. Y Doncic lo es.