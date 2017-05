El Écija se aferra a San Pablo para la remontada

Remontar, remontar y remontar. Ésa es la única palabra que se menciona en el vestuario del Écija para darle la vuelta al solitario gol de Ekain en el tramo final ante el Durango en la ida de la primera ronda de la fase de ascenso a la Segunda División B. Para ello, el apoyo del público astigitano será vital, y la plantilla confía en que San Pablo se convierta en el duodécimo jugador del plantel, ese que insufle el aire y empuje a gol.

"En la ciudad se respira un ambiente de partido grande, el choque lo merece", explicó Juan Carlos Gómez, técnico del equipo blanquiazul, en la cadena Ser. "Estamos muy motivados, pero no hay ansiedad por remontar. El equipo está tranquilo. Ellos no tienen que hacer nada que no hayan hecho ya. En casa hemos jugado 19 partidos y hemos marcado 42 goles. Son números que invitan al optimismo", corroboró el preparador.

Y es que el Écija en San Pablo sólo ha caído en una ocasión durante la temporada regular y han sido muchos los equipos que sufrieron el poder ofensivo astigitano cuando visitaron San Pablo. El mejor equipo en casa del Grupo X de Tercera (con 46 puntos logrados en su estadio, tres más que el Betis B) confía en que en esta ocasión el guión habitual se mantenga y sea suficiente para pasar a la siguiente ronda de la post-temporada.

El calor en la conocida como sartén de Andalucía puede ser otra de las bazas con las que debe jugar el conjunto local. No en vano, el equipo ha tratado de habituarse a la temperatura aproximada que hará en el choque, marcando las últimas sesiones de entrenamiento antes del partido a la hora en la que éste se disputará. Una ventaja de la que no dispondrá el Durango. El equipo vasco arribó en la noche de ayer a la localidad sevillana tras un largo viaje en el que hicieron parada en Madrid para almorzar.

Así las cosas, el largo viaje, el calor, la pegada local y el apoyo de San Pablo invitan a pensar en que la remontada es posible. La resolución: esta tarde a las 18:00.