El Écija no levanta cabeza

El Écija, otrora líder de la competición, se encuentra inmerso en una espiral de malos resultados que lo han sacado de los puestos de play off de ascenso. Los de Juan Carlos Gómez añadieron un nuevo tropiezo y sólo han sumado dos puntos de los últimos 15 posibles. Los astigitanos volvieron a mostrarse frágiles en Granada, cosechando una derrota ante un filial nazarí que vuelve a la senda del triunfo.

Los de Pedro Morilla comenzaron el encuentro más entonados que su rival. Prueba de ello fue un primer lanzamiento de David Grande que envió el esférico por encima del travesaño. Apenas un minuto después sería el propio delantero quien recuperaría un balón en tres cuartos metiendo un pase en profundidad sobre la posición de Casi, que solo ante el guardameta, no tuvo más que acomodar el cuero allá donde Fermín no pudo llegar.

Los astigitanos apenas tuvieron tiempo para digerir el tanto encajado cuando los rojiblancos hicieron gala de su mayor ímpetu ofensivo. Y de nuevo por una pérdida innecesaria de los visitantes. Marrufo trató de jugar con el balón controlado desde atrás y José González estuvo rápido para sacarle la bola de los pies y mandar un soberbio zapatazo sobre el arco sevillano buscando el palo largo, haciendo inútil la estirada del arquero. Diez minutos de juego y los cachorros rojiblancos ya habían puesto tierra de por medio en el marcador por dos goles.

El juego bajó enteros motivado por el resultado favorable de los locales, y éstos comenzaron a buscar un mayor control sobre la medular y a tratar de que su rival no buscara con demasiado ahínco o facilidad el camino hacia el marco protegido por Aarón. Pese a esta intentona, los pupilos de Juan Carlos Gómez no bajaron los brazos y pudieron disfrutar de primer acercamiento serio en las botas de Moyita que no sorprendió a Aarón.

Los nazaríes continuaban más pendientes de que el Écija no se metiera en el partido y por ende los blanquiazules gozaron de otra llegada al filo del descanso con un balón servido desde el flanco diestro que Ezequiel ganó por alto enviando con la testa el cuero a escasos centímetros de la madera.

Con el paso por vestuarios, la decoración no varió y el choque continuó por los mismos derroteros. Un Écija cada vez más insistente ante un filial que no tenía demasiado claro si cerrar el choque o dejar que los minutos pasaran.

Los astigitanos no perdonaron la tercera opción que tuvieron y un servicio entre líneas sobre Ezequiel dejó al delantero visitante solo en el mano a mano ante el arquero granadinista, que no pudo ganarle la partida y evitar que los blanquiazules recortaran distancias consiguiendo su objetivo.

El gol, lejos de sentar mal a los locales, los despertó de su letargo. Víctor Morillo en primera instancia con un enorme disparo que hizo estirarse a Fermín para evitar el tanto, y posteriormente con el saque de esquina cabeceado por Casi que obligó de nuevo a sacar una mano prodigiosa al meta, estuvieron muy cerca de devolver la diferencia de dos goles en el marcador.

El choque se abrió pero esta vez las zagas consiguieron imponerse a los ataques, el juego pasó a ser más fuerte en el centro del campo y los minutos comenzaron a pesar sobre los jugadores. Sólo a balón parado daba la sensación de que podrían llegar más goles y así fue. Morillo puso la bola medida sobre David Grande y este no erró en su remate para colocar el tercer gol local y cerrar el triunfo nazarí.