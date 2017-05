El Écija cae en la recta final y le tocará luchar

El Écija no pudo cosechar un buen resultado de su visita a la Cultural de Durango, pues cayó por la mínima tras encajar un gol en la recta final del partido.

Perdonó dos oportunidades clarísimas el Écija, una en cada periodo, y al final se llevó una derrota remontable pero no asequible. San Pablo tendrá la llave de la remontada.

La Cultural, con hasta nueve saques de esquina en el segundo periodo, aprovechó una de esas jugadas de estrategia para llevarse el encuentro y cosechar una escasa pero alentadora ventaja que, eso sí, deberá mantener si quiere superar la primera ronda de la promoción de ascenso a Segunda B.

El Écija no dejó de empujar, sobre todo en la segunda mitad, mientras que al Durango no le quedó más remedió que buscar el triunfo en sus continuos saques de esquina. Juanito tuvo la ocasión más clara para los astigitanos en el 78, pero no acertó. Luego, en falta a favor del conjunto local, Aitor centró paralelo a la línea de gol para que Ekain rematara.