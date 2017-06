El Écija, a sentenciar la eliminatoria

Optimismo sí, pero con calma y buena letra. Con la tranquilidad que otorga el 2-0 obtenido en el encuentro de ida, el Écija viaja hasta las Islas Canarias para enfrentarse al San Fernando con la clara intención de hacer bueno el resultado cosechado en el primer envite entre ambos disputado la semana pasada en San Pablo.

No será un encuentro sencillo. Con los grancanarios al acecho ante la necesidad de anotar para, cuanto menos, tener opciones para remontar la eliminatoria, los astigitanos buscarán el billete para la eliminatoria final que les dé acceso a la última etapa de esta fase de ascenso a la Segunda División B.

"Los ánimos están bien. El que compite y es deportista no puede dar nada por perdido nunca. No es un resultado que no se pueda remontar, aunque está claro que el rival no lo va a poner nada fácil. El Écija tiene mucho oficio, pero confiamos en ver al verdadero San Fernando, no al que se vio en la ida", explicó el técnico del conjunto de Maspalomas, Tino Déniz, en la previa del encuentro entre ambos conjuntos.

"Los primeros 15 o 20 minutos siempre son importantes. Será complicado, pero nosotros vamos con las ideas claras. No vamos a meter al equipo atrás e intentaremos conseguir un gol para dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada", aseguró Juan Carlos Gómez, técnico del cuadro blanquiazul, que ayer aterrizó a mediodía en Las Palmas y se entrenó en los campos colindantes a donde hoy se disputará el choque.

A poco más de 90 minutos, y con el marcador de la ida, el Écija está en una posición idónea para lograr el billete a la última ronda de la fase de ascenso.