El Écija vence y sigue en la cabeza

Victoria de enjundia del Écija en el feudo de un adversario directo en estos primeros compases de campeonato. Los de Juan Carlos Gómez hicieron valer el tanto de Moyita antes de la media hora de juego para llevarse los tres puntos del Municipal de La Línea.

No tardó José Ramón en ensayar el primer lanzamiento por los campogibraltareños. Acto seguido fue Sergio Molina el que no aprovechó un rechace a disparo de Wilson Cuero en el interior del área para fusilar a Fermín. El balón se perdió lejos de portería. La réplica astigitana no se hizo esperar. Ezequiel pisó área y cayó derribado. Los azulinos reclamaron penalti, pero Domínguez Cervantes se inhibió. El duelo tenía ritmo y las acciones se sucedían en cada área. Ahora era Wilson Cuero el que no sacó partido a un rechace a tiro de Juampe. El delantero cafetero vio cómo le anulaban un gol poco después por partir en posición antirreglamentaria.

La contestación de los de Juan Carlos Gómez iba a ser letal. Moyita recogió un balón suelto en la frontal del área y de disparo cruzado superó a un hasta entonces espléndido Montoya. Pudieron ampliar distancias los azulinos superada la media hora de juego por mediación de Marrufo, pero Montoya siguió siendo el héroe de los balonos y por su culpa el Écija sólo se fue 0-1 al descanso.

Arrancaron intimidando los de Julio Cobos con un lanzamiento de falta de Juampe que Fermín sacó de la misma escuadra. Los campogibraltareños ponían el pie en el acelerador y se vieron revitalizados por los cambios introducidos por su entrenador. Si en la primera mitad las ocasiones más claras habían sido azulinas, en esta segunda la balanza se inclinaba para los albinegros. La Recia tuvo su ocasión más clara en el minuto 76, cuando Adri Crespo cometió penalti. José Ramón se dispuso a lanzar desde los once metros, pero Fermín le adivinó las intenciones.

Empujaron los anfitriones hasta el final, haciendo morir el partido en terreno del Écija. Los sevillanos sufieron sufrir para seguir líderes.