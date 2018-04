Ennis y Milko Bjelica: el Zaragoza tira de cartera para eludir el descenso

La lucha por evitar el descenso es uno de las más abiertas de las últimas temporadas en la ACB. Eso y la opción real este año de que suban dos equipos de LEB Oro, una vez que el verano pasado se cambiaron las condiciones económicas para ello tras la denuncia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el canon abusivo.

Varios conjuntos hay inmersos en la pelea por mantenerse en la Liga Endesa y el miedo a bajar ha propiciado que haya movimientos en el mercado para reforzarse en este tramo final. El Tecnyconta Zaragoza, por ejemplo, sacó la chequera y tras incorporar la pasada semana a Xavi Rey acaba de forma al base Dylan Ennis, canadiense con pasaporte jamaicano, y al pívot serbio Milko Bjelica, ex del Baskonia. Ambos llegarán a la capital maña procedentes del Estrella Roja, con el que esta campaña jugaron la Euroliga y acaban de perder la final de la Liga Adriática ante el Buducnost. Los problemas económicos del conjunto de Belgrado lo obligan a liberar a los jugadores antes de tiempo para ahorrarse algo de dinero.

Precisamente con el cuadro montenegrino ha sido campeón un jugador tanteado por varios equipos, también el Betis Energía Plus, como Justin Doellman, aunque su condición de extracomunitario, ya que España no reconoce a Kosovo (sí la Unión Europea), país del que tiene pasaporte, hace que no tenga sitio, en principio, ya que Booker y Kelly ocupan las dos plazas disponibles. El club bético rastrea el mercado para reforzar la plantilla en busca de ala-pívot que ayude a apuntalar el rebote y la defensa y tenga puntos en sus manos.