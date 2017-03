Ensayos y engaños antes de arrancar

Lewis Hamilton se siente engañado. Aunque ya han terminado los tests de pretemporada y quedan aún dos semanas para que arranque el Mundial de Fórmula 1, el británico aún se pregunta qué hicieron sus rivales para recortar tantas distancias con Mercedes. "Creo que Ferrari está jugando al despiste y que son más rápidos de lo que están mostrando", dijo el británico en Montmeló, donde ayer concluyó la segunda y última semana de ensayos.

Las cartas aún están boca abajo, pero las miles de vueltas que se dieron en el Circuito de Cataluña apuntan a que este año habrá una lucha más igualada en el campeonato, que se inicia el 26 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia. Todo apunta a que Mercedes, gran dominador de las últimas temporadas, tendrá duros rivales en Ferrari y Red Bull. "Creo que están muy cerca de Mercedes. Quizás la diferencia total entre los tres sea de dos o tres décimas. Es genial ver que todo están tan reñido", dijo el austriaco Niki Lauda, triple campeón del mundo y actualmente jefe del consejo de vigilancia de Mercedes.

Ferrari, que no logró ninguna victoria en 2016, fue el equipo que acabó con el mejor tiempo de toda la pretemporada. Los 1.18,634 minutos que logró ayer el finlandés Kimi Raikkonen marcan la pauta. Pero su compañero, el alemán Sebastian Vettel, no se queda a la zaga con sus 1.19,024. Un aviso en toda regla.

Sin embargo, las principales escuderías suelen esconder parte de su potencial en las semanas previas al inicio del Campeonato del Mundo. Vettel, de hecho, levantó el pie del acelerador en varias ocasiones cuando iba en vuelta rápida. "No importa nada en qué lugar estemos aquí. Por los tests nadie recibe puntos para el Mundial", explicó el germano.

Los ensayos esconden además la duda de si Mercedes será capaz de estirar un año más su dominio a pesar de los cambios de reglamento que se aprobaron para 2017. "Definitivamente, no estamos seguros de que vayamos a estar arriba del todo. No podemos subestimar al resto y ahora mismo no diremos con toda seguridad que somos los números uno", analizó el finlandés Valtteri Bottas, sustituto de Nico Rosberg en las flechas de plata.

Aunque Red Bull, con el australiano Daniel Ricciardo y el holandés Max Verstappen, no consiguió los mismos cronos que Mercedes y Ferrari, en el paddock se cree que estará en la lucha.

Entre estos tres y el resto de marcas parece una diferencia ahora mismo insalvable. Las diferencias en pretemporada entre Red Bull y Williams, el cuarto equipo más veloz, fueron de 1,5 segundos.

La gran decepción la protagonizó un año más McLaren. El nuevo motor Honda quedó en evidencia en las dos semanas de tests: no tiene la potencia ni la fiabilidad esperada. Fernando Alonso protagonizó en el último día de pruebas dos banderas rojas por la mañana, por "fallos eléctricos intermitentes", según informó Honda. El asturiano fue el más lento de la jornada y el que menos rodó (19 vueltas). Por la tarde, el español completó 24 más, en tandas de uno a tres giros, en los que ha marcado un mejor tiempo de 1.21,389 con neumáticos superblandos.