Errores que se pagan caro

El Betis no empezó con buen pie su segunda temporada en Primera, si bien tampoco mereció volverse de vacío de su viaje a tierras catalanas a tenor de lo que se vio en el terreno de juego ante un Espanyol que con poco se conformó.

Pese a no hacer un partido brillante, el equipo que dirige María Pry fue infinitamente superior a su rival, pero erró numerosas ocasiones de las que se acaban pagando. Y, efectivamente, un fallo defensivo acabó dándole la victoria al conjunto blanquiazul.

En los primeros compases del duelo se vio un partido igualado, aunque el Betis no estaba cómodo. Tampoco el cuadro espanyolista, que apenas inquietó a Miriam en el primer acto.

Con el paso de los minutos las pupilas de Pry empezaron a entonarse. Virgy y, sobre todo, Marta Pérez, comenzaron a aparecer en el partido. Fue precisamente la cordobesa la que tuvo en sus botas el primer gol del partido, pero se le fue el control en el área cuando se disponía a fusilar a Mimi.

Aunque las dos ocasiones más claras del Betis las tuvo Priscila, uno de los fichajes que más experiencia y calidad aporta al cuadro verdiblanco. La ex jugadora del Atlético de Madrid recibió en la primera de ellas un gran envío largo de Marta Pérez, pero no pudo driblar a Mimi en el mano a mano. Acto seguido, le cayó un balón en el área, pero ajustó demasiado su remate y se le marchó fuera por poco. Dos oportunidades que se antojaban clave para el devenir del Betis y de las que después se acabó lamentando el conjunto visitante.

Tras el descanso, Joan Bacardit, entrenador del Espanyol, no varió su guión: líneas juntas y a esperar algún fallo defensivo del adversario que poder maximizar para evitar que los tres puntos volasen de la ciudad deportiva Dani Jarque. El plan, poco atrevido, acabó siendo un éxito.

Y en buena medida, porque no se vio un Betis fluido. Pese a todo, las ocasiones se sucedían. En el minuto 53, Virgy no pudo superar a Mimi en el mano a mano. Sin duda, la guardamete del Espanyol fue la mejor de su equipo, pues con sus actuaciones salvadoras evitó no sólo el empate verdiblanco, sino incluso la victoria.

Diez minutos después de la oportunidad fallida de Virgy, ella misma volvía a rozar el gol con un zapatazo que en esta ocasión se topó con el larguero. Hasta la madera se ponía en contra del Betis. Aun así, el 0-1 parecía cuestión de tiempo.

Nada más lejos de la realidad. Un grave error defensivo de Clau en una cesión atrás dejó sola a Paloma. La delantera del Espanyol dribó a Miriam y marcó a placer. Jarro de agua fría. Justo cuando se anhelaba el 0-1, el rival estrenaba su marcador.

Pry fue con todo en busca de la igualada. Pasó del 5-3-2 al 4-3-3 con Paula Moreno ya en el equipo. Bea Parra tuvo el empate con dos buenas ocasiones. En la primera, mandó arriba algo forzada una vaselina ante Mimi y ya, casi al final, un remate con la derecha se le escapó por poco.

Así, con el Betis volcado, aunque con la pólvora mojada, se llegó al final de un partido que dejó muy mal sabor de boca en la expedición verdiblanca en su esperado debut liguero.