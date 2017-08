España, de la pocha al póquer

"Me preocupa más la defensa que el ataque", dijo el seleccionador Sergio Scariolo durante la concentración de preparación. Si lo dice, será por algo.

Pero llegamos a la defensa y ahí nacen los problemas, o no. Si existe determinación, entrega, lucha y coordinación en las ayudas, llegan los robos de balón o los malos tiros del rival y ahí se comienza a generar el juego de ataque, ese juego rápido, vistoso y efectivo que ha maravillado al mundo y que ha hecho de España un equipo ganador.

La selección no tiene demasiados problemas en ataque. Muchos jugadores tienen muchos puntos en sus manos y el equipo lleva compitiendo con la misma idea desde hace ya varios años.

Pero no va a ser un camino de rosas. Al contrario. España ha perdido su columna vertebral defensiva por las ausencias de Rudy y Claver y reconstruir esa parte tan importante del juego no está siendo fácil. Así se ha podido comprobar en los partidos de preparación, sobre todo en los dos últimos, en los jugados en Bélgica y Lituania.

El equipo español está haciendo historia y dominando el panorama internacional desde hace más de una década. Desde que en Japón 2006 consiguiera un casi quimérico, hasta entonces, título mundial, la selección no se ha apeado del éxito.

Pau Gasol y Scariolo, dos abonados al oro

El pívot Pau Gasol y el entrenador Sergio Scariolo son los únicos integrantes de la selección española que están abonados al oro europeo por haber participado en la consecución de los tres títulos anteriores en Polonia 2009, Lituania 2011 y Francia 2015. Pese a que el equipo español ha contado en los últimos años con un núcleo de jugadores que han participado en casi todos los éxitos internacionales, sólo Pau Gasol y Sergio Scariolo pueden vanagloriarse de haber sido protagonistas de las tres medallas de oro conseguidas por España hasta el momento. Otros habituales del equipo español han estado ausentes bien por lesión o por otro motivo en alguna de las últimas citas europeas. Así, por ejemplo, Marc Gasol, Juan Carlos Navarro y Ricky Rubio, que estuvieron en los dos primeros oros, se ausentaron en la cita de hace dos años en las pistas francesas. Otros como Rudy Fernández, Felipe Reyes, Víctor Claver y Sergio Llull, no podrán aspirar al póquer de oros al no estar en la presente selección. Y Fernando San Emeterio, que fue campeón en Lituania y Francia, no estuvo en la selección de 2009. También han sido campeones de Europa Sergio Rodríguez, Willy Hernangómez y Guillem Vives, que vivieron el éxito de hace dos años, mientras que para Joan Sastre, Pierre Oriola, Álex Abrines y Juancho Hernangómez sería, caso de ganar, su primer título continental.