Federer y Djokovic aguardan a Nadal

Rafael Nadal podría enfrentarse a Roger Federer en los octavos de final, y a Novak Djokovic en cuartos, en el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada. Así lo quiso el sorteo del cuadro masculino, celebrado en el Indian Wells Tennis Garden de Los Ángeles.

El mallorquín debutará en el desierto californiano ante el ganador del partido de primera ronda que disputarán Guillermo García-López y Guido Pella.

El potencial choque de octavos para Nadal sería frente a Federer, y si lograra pasar a cuartos de final, el siguiente rival podría ser nada menos que Djokovic. Esos tres tenistas comparten parte del cuadro en el Valle de Coachella, junto a nombres como Kei Nishikori o Grigor Dimitrov.

De respetarse el ranking de los jugadores, Nadal y Federer se verían las caras en octavos, ronda en la que Djokovic se enfrentaría a Nick Kyrgios.

Por la otra parte del cuadro, el gran favorito es Andy Murray, número uno del mundo. Stanislas Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga, Gael Monfils y Dominic Thiem aparecen como sus principales amenazas.

Ayer también se supo que Serena Williams será baja de última hora en Indian Wells debido a una lesión en la rodilla izquierda. La estadounidense también se perderá el torneo de Miami.

"No he podido entrenar debido a mis rodillas y me decepciona no poder estar allí. Seguiré hacia adelante siendo positiva. Espero estar de vuelta tan pronto como pueda", apuntó a través de un comunicado la número uno del ranking de la WTA.

El torneo BNP Paribas Open, comúnmente conocido como Indian Wells, reparte más de 10 millones de dólares en premios y verá el regreso de Federer en la presente edición tras ausentarse en 2016 por una lesión.

"Me gusta jugar aquí. La gente grita mucho más que en Suiza", indicó Federer, cuatro veces campeón en suelo californiano.

En el campeonato del Valle de Coachella, primer Masters 1.000 de la temporada para los hombres y de categoría Premier Mandatory para las mujeres, la baja de Williams se une a la de Milos Raonic, lesionado en una pierna, que ya se retiró de la final de Delray Beach y no jugó Acapulco por precaución.

El mayor favorecido de la baja de Raonic será Juan Martín del Potro, que entrará como 32 favorito del torneo y estará exento de disputar la primera ronda. Además de Raonic, faltarán Guilles Simon y David Ferrer, que sufre una dolencia en el tendón de Aquiles.

Otro que tampoco viajará a Los Ángeles será Richard Gasquet, número 18 del mundo, que sufre una apendicitis. El francés, de 30 años, escribió en su cuenta de Twitter que no podrá participar en la próxima cita de la ATP -tampoco en Miami- porque tuvo que ser operado.

"¡Gracias por vuestro apoyo!", concluyó Gasquet, cuyo estado de salud podría comprometer ser seleccionado dentro de un mes con el equipo francés para disputar los cuartos de final de la Copa Davis frente a Gran Bretaña en la localidad gala de Rouen.