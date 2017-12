Franch: "Estamos sólidos"

Josep Franch volvió a contar con minutos tras dos partidos en blanco, y fue uno de los más destacados del equipo verdiblanco. El base catalán disputó su partido 200 en la máxima competición nacional, y redondeó su participación con 11 puntos y 13 tantos de valoración.

"Estoy muy contento, era una cancha difícil porque nadie ganó aquí, confirmamos que estamos mejor, cada vez a más nivel, contento por el equipo y por enlazar tres victorias consecutivas que no esperábamos a estas alturas", expresó Franch a los medios oficiales del club.

Sobre su situación personal, aseguró que siempre estará listo para ayudar al equipo si el entrenador así lo requiere. "Contento por lo que me toca, voy a estar preparado siempre, hay partidos que no juego y otros que tengo más participación, mi función es trabajar y preparar el equipo y si el entrenador me requiere, dar un nivel alto y si es desde fuera pues también".

Sobre las claves del cambio que se ha visto al equipo en las últimas semanas, Franch lo tiene claro: llega tras un trabajo atrás más férreo. "Todo viene por la mentalidad defensiva, ante Herbalife encajamos algún punto más, pero estamos sólidos, lejos de los 90 puntos de inicios de temporada, el equipo está más cómodo y juega más alegre, hay que seguir potenciándolo".

Sin embargo, pese a las tres victorias consecutivas y de la época en la que nos movemos, el playmaker no pierde de vista el próximo y vital compromiso para los verdiblancos: "Vamos a desconectar un poco estos días y luego toda la energía puesta en Zaragoza, los últimos partidos están por debajo de su inicio de temporada, hay que aprovechar la racha y el buen momento del equipo".