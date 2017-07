Franch vuelve a Sevilla

Era la primera opción -como todos los fichajes que han llegado hasta ahora-, pero estaba codiciado. Sin embargo, finalmente fue el Betis Energía Plus el que se llevó el gato al agua. Supo esperar y mientras aguardaba movimientos abrió el abanico de posibilidades para elegir al director de juego, pero finalmente convenció al jugador y Josep Franch volverá a Sevilla tres temporadas después -pasó por el Gipuzkoa, el Melilla y el Breogán, estos dos últimos equipos de la LEB Oro- tras hacerse oficial el club su incorporación.

Con la incorporación del base, el conjunto hispalense sigue formando un sólido bloque con nacionales de calidad para subir de categoría en un año que se espera duro. De ahí que haya que destacar el compromiso del jugador catalán, que ha renunciado a jugar este año en la ACB y a una mejor oferta económica para formar parte del ambicioso proyecto verdiblanco.

Hace algo más de una semana parecía que lo tenía hecho con el Burgos. Tras dos campañas en la LEB Oro el ex de la Penya quería volver a la ACB y el Betis contactó también con Álex Hernández, sí bien Franch apostó de nuevo por la entidad sevillana. Tras jugar en el Joventut, el UCAM, el Baloncesto Sevilla y el Gipuzkoa, dio un paso atrás y se fue al Melilla de LEB Oro, con el que logró el ascenso deportivo en la temporada 15-16, mientras que la pasada campaña la pasó el Breogán, en el que promedió 12,4 puntos, 3,1 rebotes y 4,1 asistencias en 33 partidos de liga regular y los ocho de play off que disputó.

Franch, formado en la cantera del Joventut, se asentó con 18 años en el primer equipo verdinegro y allí disputó sus dos primeros ejercicios como profesional, logrando el oro en el Europeo sub 20 de Bilbao 2011 junto a Mirotic y Sastre, entre otros. Fue el colofón a una exitosa trayectoria en los escalafones inferiores de la selección española tras participar en los Europeos sub 16 de Rethimnon 2007 (plata), sub 18 de Pyrgos 2008 y sub 20 de Croacia 2010 (bronce).

En la temporada 11-12 fichó por el UCAM Murcia, que pagó una importante cantidad por él, y dos después llegó a Sevilla, donde fue partícipe de un gran año que a punto estuvo de meter al equipo en las semifinales de la ACB. La campaña siguiente la disputó en el Gipuzkoa para sumar 190 partidos en la ACB con 24 años. Ahora, con 26 y tras dos cursos en la LEB, deberá llevar de nuevo al Betis a la máxima categoría.

Franch será el director de juego bético haciendo pareja con Míkel Úriz. El pasado curso entre los dos firmaron una media de ocho asistencias, clave cuando el equipo verdiblanco que están confeccionando Alejandro Martínez, Javi Carrasco y Fernando Moral será un plantel con jugadores que deben tener muchos puntos en sus manos como Saúl Blanco, Jordan Swing, un cuatro abierto como Cruz-Uceda y lo que aún debe venir: un cinco dominador y un escolta con capacidad anotadora y otro ala-pívot de garantías que se sumen también a Leo Cizmic y posiblemente Alfonso Sánchez.