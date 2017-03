Fuenlabrada, principio o ¿final?

La suerte está echada. Si sale cara en el próximo duelo ante el Fuenlabrada hay vida. Si no Zan Tabak podría tener sus horas contadas en Sevilla, ya que si el Betis Energía Plus cae en Fuenlabrada y enlaza su octava derrota seguida el club valoraría un cambio en el timón para encarar la recta final de la temporada en busca de un aire nuevo que haga variar el rumbo del equipo, que ha pasado de encarar la última jornada de la primera vuelta con opciones matemáticas (que no reales) de meterse en la Copa del Rey a mirar con temor a los puestos de descenso.

Por ello, el desplazamiento a tierras madrileñas es clave no sólo para el futuro del conjunto verdiblanco sino, sobre todo, para el del técnico, en el alambre por los últimos malos resultados. De nada se hablaría si el Betis hubiese cumplido en esta serie ganando los encuentros que en su particular calendario estaban marcados: el del colista Manresa y el choque en San Pablo que se llevó el Estudiantes. Con esos triunfos el cuadro sevillano sumaría nueve victorias y tendría aún un colchón con el descenso que ya no tiene. El margen es de un triunfo y el calendario se pone serio a partir de ahora.

De hecho Tabak podría tener una vida extra, pues el siguiente duelo es en casa ante un rival directo como el Joventut, un partido a vida o muerte, y el club valoraría darle una oportunidad más y con Kane más rodado y siendo más determinante aún, aunque ello dependería de las sensaciones que transmitiese el conjunto en el Fernando Martín el próximo domingo (12:30). Con todo, hay quien valora en la entidad que en caso de encadenar la octava derrota lo lógico sería mover el banquillo en busca de un cambio, como hizo el Básket Zaragoza la semana pasada antes de su decisivo choque ante el Obradoiro cuando relevó a Andreu Casadevall por Luis Guil con un efecto positivo.

De momento, esta semana todo se enfoca a ganar al Fuenlabrada, equipo al que Tabak dirigió al inicio de la pasada campaña antes de aceptar una oferta del Maccabi. En el caso de no ganar el Betis Energía Plus igualaría la peor marca histórica de la entidad de derrotas seguidas, las ocho que encadenó entre la jornada 11 y la 18 de la campaña 2014-2015. Siete con Scott Roth y la última con Javi Carrasco como interino antes de la llegada de Luis Casimiro, que rompió la dinámica negativa en su primer partido ante el Valencia Básket.

El equipo necesita reaccionar de cualquiera de las maneras. Tabak afirmó tras el duelo con el Gran Canaria que se siente fuerte para sacar el equipo adelante, pero el calendario tras el choque con el Joventut asusta: Baskonia, Bilbao (en casa), Real Madrid, Valencia y Barcelona en San Pablo.