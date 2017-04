Como en Fuenteovejuna

La consigna es clara: todos a una, como en aquel célebre Fuenteovejuna. Ha sido el mensaje durante la semana en los días previos a un choque clave contra el Bilbao Básket, por no llamarlo final, término prohibido en el argot de los profesionales. Tan clave se antoja el partido que, más que nunca, jugadores y cuerpo técnico no dejan de insistir en apelar al público, en que no paren de animar, en que estén con el equipo, en que vayan todos a una. La afición, si es por el ritmo en la venta de entradas, no fallará. Ahora únicamente falta que no falle el equipo.

No será la victoria una tarea fácil, como no lo ha sido durante toda la temporada. Y no será fácil no sólo porque el Bilbao tiene plantilla para pelear por el play off -en ello está-, sino por las circunstancias en las que llega a Sevilla la escuadra entrenada por Carles Durán: acumula tres derrotas seguidas, dos de ellas en Miribilla (frente a Unicaja y UCAM Murcia), y su rival hoy, el conjunto bético, fue el que, con su triunfo en Bilbao en la primera vuelta, impidió su clasificación para la Copa del Rey. Desde aquel triunfo, el Betis sólo ha ganado en dos en las restantes 11 jornadas (contra el Unicaja, una semana después, y contra el Fuenlabrada, tres citas atrás).

Tampoco operan a favor los números del equipo bético. Desplomado en lo anímico, también en el apartado físico -probablemente una cosa dependa de la otra-, a la escuadra cajista le falta un pico de resistencia para aguantar con garantías los 40 minutos, un particular que pudo certificarse el domingo pasado en la derrota ante el Baskonia después de completar una digna primera mitad. Las cifras en San Pablo tampoco acompañan. Las cuatro victorias que atesora en casa sólo son empeoradas por las del Manresa, que sólo ganó tres. Y ya está prácticamente desahuciado en la pelea por la permanencia.

Quizá no sea mala táctica la de apretar de inicio, aunque el físico no permita llegar con frescura a los momentos postreros. Y quizá sea más principal en los partidos en San Pablo. La idea, si es cierta la sequedad de la plantilla, será derrochar físico de inicio, encender al público y que sea la hinchada, como ya sucedió en los triunfos ante el Real Madrid y Unicaja, la que sostenga anímicamente a los jugadores, siendo la moral la que suplante las escasas reservas de glucosa en los músculos.

El Bilbao arriba a Sevilla con la sensible baja por lesión de Scott Bamforth, un viejo conocido en San Pablo. El escolta de Albuquerque estaba realizando en Miribilla la función anotadora que cumplió en sus años hispalenses. Siendo el cuarto mejor anotador de la Liga Endesa, el Betis encuentra en su ausencia un golpe de fortuna que le faltó en varios periodos de la temporada.

La defensa será una vez más un apartado esencial. Los ochos partidos ganados no partieron de excelsos porcentajes de tiro sino que se fundamentaron en defensas agresivas y solidarias. El equipo, como ha reconocido varias veces Tabak, tiene pocos puntos en sus manos. Le cuesta un mundo anotar. Por eso será de nuevo clave que tengan su día jugadores como Nachbar, Stojanovski, Lockett o Kane, sin dejar de prestar atención al daño que pueda hacer Mahalbasic en la zona rival. El descenso está en juego, tanto que lo está.