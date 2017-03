Dice Zan Tabak que el partido ante el Joventut no es una final. Lo hace para quitarles presión a los suyos, a los que siete derrotas consecutivas les pasó factura mentalmente hasta que se sacaron muchos de los problemas de encima venciendo la semana pasada (por fin) en Fuenlabrada. Pero si esto no es una final será lo más parecido a ello que el Betis Energía Plus dispute esta temporada. Porque el premio es gordo. Tranquilidad, que no es poco. Ganar o amarrarse bien, porque vendrían curvas.

Ganar a un rival directo como la Penya en la lucha por la permanencia no sólo pondría dos triunfos de por medio con el conjunto verdinegro (más el average) y el Obradoiro, que descansa esta semana, sino que le permitiría al equipo sevillano afrontar sin presión el duro calendario que tiene por delante.

Ésas serán otras batallas. Lo importante es sacar adelante un duro compromiso ante oponente que se juega también en San Pablo media temporada. Los de Diego Ocampo llegan a Sevilla con el cuchillo entre los dientes conscientes de que las vidas extra se acaban, y que rascar algo positivo ante un plantel tremendamente irregular y débil en defensa es posible. No esconde sus cartas el cuadro catalán, que como en la ida martilleará desde el triple a un conjunto que durante este curso ha evidenciado problemas para frenar a los exteriores rivales. Siempre hay un lanzador liberado, siempre se llega tarde... Eso debería cambiar en este encuentro. Los Radicevic, Kane, Stojanovski y Lockett deberían imprimir una marcha más atrás para evitar una situación que bien le puede costar el encuentro ante un Joventut que no duda a la hora de mirar el aro desde lejos, apoyado en grandes tiradores como Bogdanovic, Sabat, Sergi Vidal o Abalde.

Ya la pasada jornada se vio una actitud diferente. Y es que Kane ha imprimido al equipo un punto más de carácter que le hacía falta para competir de tú a tú con rivales de un nivel similar. Y el Betis dio un paso adelante. Incluso cuando el Fuenlabrada se puso cuatro puntos arriba en el último cuarto el equipo no se vino abajo como otras veces. Cabeza. Y es que buena parte del choque lo decidirá el aspecto mental. Valentía contra miedo, concentración frente a nerviosera... Mantener la tranquilidad en los momentos clave, ya sea estando por encima o por debajo en el marcador, será importante en un duelo que enfrenta a dos equipos que no destacan especialmente por su producción ofensiva, por lo que cualquier detalle marcará las diferencias.

Un día de inspiración en las manos de Lockett, Kane o Stojanovski, por ejemplo. O la irrupción de nuevo de un Mahalbasic al que le cuesta un mundo mantenerse en pista. Ya no por las faltas, sino porque a los cinco minutos necesita pedir el cambio para coger algo de aire. Al menos esta vez tendrá enfrente a un pívot de características parecidas con el que debe sufrir menos. Jerome Jordan, que tuvo sobre la mesa en verano una oferta para seguir en Sevilla aunque prefirió buscarse un sitio en la NBA -llegó al Joventut tras cerrarse el mercado de la liga estadounidense-, protagonizará un bonito duelo con el interior austriaco en el que éste debería imponer sus kilos para darle a sus compañeros una vía anotadora clara y marcar diferencias si al Joventut no le entran los triples.

Un problema puede llegar con los segundos espadas por dentro. Cinco minutos que jugó Marelja ante el Gran Canaria hace dos semanas bastaron para que Tabak se diera cuenta de lo verde que está serbio para jugar en la ACB, por lo que Cate se las tendrá que ver con un Stutz que ya en el choque de la primera vuelta le creó muchos problemas al cuadro verdiblanco.

Con todo, la segunda unidad bética es, en teoría, más fiable. O debería serlo. Con Kane Tabak tiene un combo que puede hacer de base, escolta y hasta postear como un alero; Milosevic suma si se centra en rebotear y aprovecha su primer paso para irse con decisión a la canasta (todo lo que no sea tirar de lejos y subir la pelota es positivo); Alfonso Sánchez sube el nivel defensivo de todo el equipo; y Marc García, pese a no tener muchas oportunidades, es de esos jugadores con personalidad a los que no le tiembla el pulso cuando salta a la pista. Enfrente está la juventud de un Dimitrijevic, que a sus 19 años tiene un gran futuro por delante pero que acaba de debutar en la ACB, Nogués o Ventura a los que habrá que ver en los momentos decisivos, así como la irregularidad de Gielo o Terry Smith.

Eso sí, Sabat, Sergi Vidal o Bogdanovic son de esos jugadores que ganan partidos. También un Nachbar que en el Betis comienza a asumir los galones que le corresponden por calidad y veteranía y un Lockett que vuelve a ser el hombre decisivo e incombustible de las primeras jornadas. Le hará falta al Betis la mejor versión de todos los suyos. Es el día para que nadie se esconda. No es un partido a vida muerte porque después quedarán algunos más antes del final de la Liga. Tiene razón Tabak, pero no asumirlo como una final sería el primer error y el primer paso para tener que afrontar un fin de curso de angustias y nervios.