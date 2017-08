Girona está de fiesta

El estreno de la Liga 2017-18 será hoy el debut en la máxima categoría del Girona y su estadio Montilivi, la primera parada para el Atlético de Madrid de Diego Simeone, entre los favoritos a la Liga, sin fichajes hasta enero, pero con un equipo hecho que ambiciona asaltar de nuevo la cima.

No lo hace desde el curso 2013-14, la única de las últimas trece temporadas que el título no fue para el Barça o el Madrid, pero siempre es el desafío desde el que parte cada proyecto del equipo desde la llegada del técnico; un lustro en el que no se ha movido del podio, con cuatro terceras plazas y el citado campeonato.

La persecución de su objetivo, una vez más alguno de los tres primeros puestos, comienza en Girona, ilusionado ante el primer encuentro de su existencia en la elite del fútbol español, después del anhelado e histórico ascenso del pasado curso y con el reto de la permanencia, por la que peleará ya desde este mismo sábado.

Se cruza con el Atlético, que reinicia su ambición con la misma base que el pasado curso, en la que permanecen todos sus jugadores de referencia, a la que sólo han llegado los argentinos Axel Werner y Luciano Vietto, este último con su futuro en el aire, y de la que han salido los portugueses André Moreira y Tiago, ahora asistente del cuerpo técnico, y el italiano Cerci.

Son los únicos cambios en la plantilla, a falta de qué sucede con Vietto -este viernes entró en la convocatoria para Girona- y del mercado invernal, cuando ya habrá concluido la sanción de la FIFA que pesa sobre el Atlético. Entonces llegará seguro Víctor Machín, Vitolo, y posiblemente Diego Costa, pretendido por el club.

El Girona jugará por primera vez en su historia en la máxima categoría de la mano del joven técnico Pablo Machín. Su única duda puede estar en el centro del campo: Douglas o Granell.

Pero, pese a la confianza que ha proporcionado la victoria ante el Manchester City, lo cierto es que, hasta el martes, la pretemporada gerundense había levantado muchas dudas.

En especial, la incertidumbre se ha centrado en una delantera que en estos momentos tan sólo cuenta con dos efectivos: el nueve Stuani y el extremo Marlos Moreno. Muy poca pólvora.

El Celta de Juan Carlos Unzué inicia ante la Real Sociedad, un rival directo por las competiciones continentales, el reto de devolver al club a Europa. La lesión del delantero sueco John Guidetti en el último amistoso de la pretemporada ha despejado el panorama a Unzué. El uruguayo Maxi Gómez, uno de los fichajes, será su sustituto. La Real Sociedad tiene las sensibles bajas de su central Iñigo Martínez y del joven belga Adnan Januzaj.