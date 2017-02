Goleada y liderato

El Algabeño arrolló a un impotente Tomares, al que endosó una sonrojante goleada para situarse en lo más alto de la clasificación de la Primera Andaluza sevillana.

Todo salió a pedir de boca al equipo que dirige Diego Tristán. Tras una primera media hora de tanteo en el Municipal de La Algaba, Molina abrió el marcador y Jero lo imitó poco después.

Pero fue en la segunda mitad, a la que el Tomares aún llegó con opciones de remontada, cuando el Algabeño hizo gala de un juego ofensivo apabullante que se convirtió en pesadilla para el cuadro amarillo, incapaz de revertir la sangría. Sólo Andrés pudo marcar el gol de la honrilla a escasos minutos del final.

La goleada insufló un extra de moral al Algabeño, que sumó tres puntos que por sí mismos no lo aupaban al primer puesto. Pero las buenas noticias no tardaron en llegar. La Rociera, hasta ayer líder, cayó contra todo pronóstico en casa frente a La Barrera, en descenso, mientras que el Bellavista, otro aspirante a la primera plaza, no pudo pasar del empate en el feudo del Puebla. Una jornada redonda para el Algabeño.