El Helvetia no tira la toalla

No está siendo, ni mucho menos, la temporada soñada del Helvetia Rugby. Tras un par de años abonado a la zona media-baja de la clasificación del Grupo C de la División de Honor B, afrontaba el presente curso con la ilusión de escalar algún que otro puesto. Sin embargo, y a tenor de cómo se están desarrollando los últimos meses, el cuadro sevillano no tendría reparo alguno de ocupar algún puesto de esa otrora considerada zona humilde de la tabla.

Ser actualmente colista cambia, y de qué manera, la perspectiva. La lucha por la salvación, cada jornada que pasa un poco más dura, impide que los hispalenses tengan un respiro. Y es que, a día de hoy, el Helvetia estaría descendido, ya que el último clasificado se despide directamente la categoría de plata del rugby nacional.

Pero el penúltimo promociona, y el antepenúltimo se salva directamente, pudiéndose marchar de vacaciones con la conciencia tranquila. Así que los hombres que dirige Roberto Ruiz se niegan a tirar la toalla antes de tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza, recuerda el acervo popular. Por eso se encomiendan a las jornadas que restan al calendario y a unos números que, de momento, les dan la razón.

El Helvetia es colista, sí, pero los 15 puntos que lucen en su casillero aún pueden plantar cara a los 22 que atesora el Unión Rugby Almería. Todo pasa, cómo no, por volver cuanto antes a la senda triunfal. También por esperar algún milagro que devuelva un par de puntos de los que se esfumaron de manera cruel de La Cartuja.

Ese milagro bien podría acontecer mañana (16:00), cuando el Pozuelo, segundo clasificado, comparezca en el campo hispalense. Así que a los sevillanos no les queda más remedio que obviar ese pequeño gran detalle y saltar al césped como auténticos guerreros.