Imbroda, lecciones de baloncesto

Javier Imbroda, ex seleccionador nacional y ex técnico del Caja San Fernando, afirmó que la ventana FIBA abierta en el calendario para jugar partidos de clasificación para el Mundial de China 2019, coincidentes este mes con la Euroliga, constituye "un perjuicio enorme para las selecciones y para los jugadores".

Imbroda participó en Sevilla en el II Simposio Baloncesto Colegial sobre formación, promovido por la Obra Social La Caixa, junto con el ex jugador centroafricano Anicet Lavodrama y el experto en coaching Pedro Marcos. En él aseveró que el deporte de la canasta "nunca debió salir del colegio" y recordó que estando él en la selección ya vivió partidos de clasificación durante la temporada, pero con una "gran diferencia" con respecto a ahora, "porque entonces hubo acuerdo entre todas las organizaciones y se paraban las competiciones nacionales e internacionales". "Creo que el baloncesto está siendo maltratado por la incapacidad de sus rectores", aseguró.

Javier Imbroda, que entrenó en Sevilla entre 1998 y 2001 llevando al entonces Caja San Fernando a ser subcampeón de Liga y Copa, también admitió que contempla "con dolor" la "situación nada agradable" del conjunto hispalense, hoy Betis Energía Plus, colista de la ACB con nueve derrotas en otras tantas jornadas. "Los esfuerzos para que Sevilla tenga baloncesto de máximo nivel no están dando sus frutos y levantar este balance será muy complicado. Ojalá se pueda salvar el año para poder planificar el futuro con más tiempo. Me da pena, porque ni la ciudad ni el club merecen esto", indicó.