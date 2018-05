La bética Irene, en el once ideal elegido por técnicos y aficionados

La jugadora del Betis Féminas Irene Guerrero fue designada dentro del once ideal de la Liga Iberdrola, un equipo elegido en una primera fase por los entrenadores y capitanas de cada club, cuyas futbolistas elegidas fueron sometidas a votación popular. La centrocampista sevillana, de 21 años, ha participado esta temporada en los 30 encuentros ligueros, siendo titular en 28 de ellos, y marcó dos tantos.

El once ideal lo completan Sandra Paños (Barcelona) en la portería; Kenti Robles (At. Madrid), Ivana (Valencia), Mapi León y Marta Torrejón (Barcelona), en defensa; en el medio, junto a la bética, Patri Guijarro (Barcelona) y Damaris (Athletic); y en la delantera Charlyn (Levante), Mari Paz (Valencia) y Sonia Bermúdez (At. Madrid).