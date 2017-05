Joaquín: "Hay que tirar de amor propio, el que lo tenga y le duela"

Está siendo un día movido en el Betis y mientras se celebra el consejo de administración en el que se decide la continuidad de Víctor Sánchez del Amo, Joaquín ha comparecido durante un acto desarrollado en El Puerto de Santa María para reconocer lo delicado del momento y acatar las críticas del presidente tras la dura derrota ante el Leganés.

"El vestuario está jodido. Es una sensación extraña, han sido dos partidos con dos varapalos gordos y contra dos equipos que a priori duele mucho más. Estamos en una situación que hay que mirar hacia delante por el tramo de temporada que estamos, sacar el orgullo que cada uno tenga, y que el escudo está por encima de todo lo demás. Con esa idea vamos a entrenarnos y trabajar hasta el último día, no hay otra. Ya no vale ni pedirle perdón a la afición. Hay que amarrarse los machos y tirar de amor propio el que lo tenga y le duela y terminar lo mejor posible. No sé nada del entrenador, Víctor sigue siendo el nuestro", ha señalado Joaquín, que ha aceptado las duras palabras de Ángel Haro: "Son momentos difíciles. Él es el presidente y tiene que hablar. Ayer era un momento difícil y seguramente todo lo que dijo lo hizo mirando el bien del Betis, la afición... Todo lo que conlleva llevar este escudo encima. Afortunadamente o no, es el presidente y tenemos que acatarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y jugar. En estos dos partidos saber la camiseta que llevamos”. Eso sí, el portuense ha admitido que es uno de los momentos más complicados desde que está en el Betis: "La realidad es que, dentro de lo malo, no jugamos con la permanencia y eso es importante. Más que duro es un momento raro, no sé buscarte la palabra. No vamos a sufrir pero la imagen es muy triste. Para un deportista eso no vale. Tenemos que terminar lo más honradamente posible por el Betis y por la afición”. Por último, Joaquín se ha referido al encontronazo con un aficionado esta mañana en Santa Justa: "“A mí me duele, cuando las cosas te duelen... Ha sido una tontería, son cosas del calentón. Uno viene como viene. No le doy mayor importancia, hay que tener la mente fría y ser lo más profesional posible”