Joaquín Blanco, campeón del mundo 40 años después

El regatista canario Joaquín Blanco Roca, diploma olímpico (cuarto) en la clase Finn de los Juegos de Los Ángeles 1984, recogió el trofeo de campeón del mundo que logró en 1977 que no pudo recibir en su momento por motivos políticos.

Fue la vigésimo segunda edición del Campeonato del Mundo de Finn, llamado entonces Finn World Week, y se celebró en Palamós del 6 al 17 de octubre de 1977 con la participación de 129 regatistas de 26 naciones. Debido a que el gobierno español, alineado entonces con los países contra el apartheid de Sudáfrica, se negó a inscribir a los regatistas sudafricanos, la International Finn Association (IFA) retiró la entrega del trofeo que había ganado Joaquín Blanco, uno de los jóvenes regatistas que, junto a Josele Doreste -fue subcampeón-, estaban en la cumbre.

Fue la única vez en la historia de la Finn Gold Cup en la que no se inscribió el nombre del ganador en su preciada Copa y el de 1977 tuvo su nombre en blanco hasta ayer. Cuatro décadas después se reunieron en Palamós varios de los regatistas que compitieron entonces, entre ellos Joaquín Blanco que con 59 años recordó con nostalgia ese momento, revelando que: "Entonces no le di mayor importancia. Pensé que ganaría al año siguiente, pero ya no lo hice más".