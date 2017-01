Kyrgios quiere dejar de ser un 'bad boy'

El pasado domingo, Nick Kyrgios paseaba por una orilla del río Yarra en Melbourne con un amigo mientras se hacía fotos con aficionados. "Far from ordinary" (alejado de lo corriente), se leía en su chaqueta. No hay frase mejor para describirlo.

De talento descomunal, Kyrgios se granjeó una fama de bad boy a lo largo de su corta carrera, en la que figuran tres títulos y el número 13, su posición actual, como mejor ranking.

Pero el australiano dio ayer el primer paso para intentar dar un giro a su carrera. "Tengo que empezar a tomármelo en serio", admitió con rostro compungido tras dejar escapar una ventaja de dos sets y un break en la tercera manga en el Abierto de Australia.

"Hice algunas cosas durante las vacaciones que probablemente no volveré hacer. Depende de mí, supongo. Mi cuerpo no está en un buen momento. Quizás no debería jugar tanto baloncesto. Me duele la rodilla", analizó después de caer por 1-6, 6-7 (1-7), 6-4, 6-2 y 10-8 ante Andreas Seppi.

El aussie volvió a competir en Melbourne después de que la ATP lo sancionara en octubre por dejarse ganar un partido. Primero lo suspendió ocho semanas, que redujo a tres porque aceptó a someterse a un tratamiento psicológico. "Todavía sigo haciendo terapia y me está yendo muy bien", contó a los periodistas.

Pero su calma pronto desapareció cuando le dijeron que John McEnroe cree que no se está esforzando. "Bien por él, gran carrera", espetó. Y entre tanto

Lo único sensato que dijo a continuación fue que necesita contratar a un entrenador. "Pero es que me gusta la libertad de estar por ahí, hacer lo que me da la gana cuando quiero, ir un poco con el flow. Me gusta estar cómodo", se sinceró.