Terremoto desde Madrid

Esta vez no fue asunto de la prensa , acusada tradicionalmente de "desestabilizar" a la selección con sus noticias y rumores, sino que todo respondió a una "operación exprés" con un inusual desarrollo y un extraño desenlace en la que intervinieron Real Madrid, Federación y seleccionador. El club blanco anticipó la noticia 50 minutos antes de que la Federación la confirmara.

"No teníamos ni idea. Estamos en shock'", comentó a la agencia Dpa un alto dirigente español.Tanto Rubiales como Lopetegui darán una rueda de prensa este miércoles en la que ofrecerán más detalles . A la espera de sus explicaciones, la cuestión es ver cómo afecta al rendimiento de la selección española una noticia semejante.

Si Rubiales sabía algo, no así el grueso de la expedición española en Krasnodar, la anodina ciudad rusa -ahora efervescente- en la que la RFEF instaló su "cuartel general" mientras dure su participación en el torneo.

El flamante jefe del fútbol español, que había aterrizado un día antes en la capital rusa, no tenía buena cara . Tenía una indisposición estomacal. Quizá entonces ya intuía (o sabía) que se quedaba sin un seleccionador que el 22 de mayo firmó la ampliación de su contrato hasta 2020.

Lopetegui abandona por tercera vez la selección

Julen Lopetegui dirá adiós por tercera vez a la selección española, en este caso a la absoluta, después de hacerlo con la sub 21 en 2014 para dirigir al Oporto y como preparador de porteros en 2003 para entrenar al Rayo Vallecano. El destino del entrenador será ahora el club blanco, después de dos años al frente de la selección española absoluta, en sustitución al término de la Eurocopa de Francia 2016 de Vicente del Bosque.

Lopetegui ya se marchó de la Federación en otras dos etapas, las dos también con el reto inminente de entrenar a un club, como ocurrió en 2014, cuando puso fin a cuatro años en el organismo, primero como seleccionador sub 19, después sub 20 y finalmente sub 21, a la que hizo campeona europea en 2013.

Entonces, el anuncio de su marcha de la selección fue el 30 de abril de 2014, el de su siguiente destino, el Oporto, el 6 de mayo, al que dirigió durante un año y medio. En 2003, la llamada del Rayo Vallecano también supuso desligarse de la selección española, a la que se había incorporado al cuadro técnico en septiembre de 2002, de la que era el preparador de porteros.