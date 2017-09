Lopetegui: "El optimismo no es malo, sí la euforia"

El seleccionador español, Julen Lopetegui, envió un mensaje de cautela para el partido ante el modesto Liechtenstein y avisó de que "lo malo es la euforia".

"No estamos clasificados. Los tres puntos son vitales para logarlo. El que haya optimismo e ilusión no es malo. Lo malo es la euforia. Todo lo bueno que hemos hecho antes no vale para nada si ante Liechtenstein no hacemos un buen partido", manifestó en la habitual rueda de prensa previa a los partidos.

España encarriló su clasificación para Rusia 2018 con el 3-0 ante Italia con una gran actuación que mereció todos los elogios. Sin embargo, Lopetegui quiere escapar de cualquier presunción. "No nos preocupa el Mundial, solo el partido ante Liechtenstein. Son tres puntos igual de importantes que frente a Italia, que ya es historia", dijo.

El seleccionador apeló a seguir manteniendo las señas de identidad a pesar del modesto perfil de su siguiente rival. "Ahí está nuestra energía y mentalidad. El fútbol es imprevisible. Debemos estar concentrados para intentar asegurar la victoria", insistió.

Lopetegui no quiso dar pistas sobre la alineación: "Dependerá de cómo estén los jugadores. Tenemos una idea, pero la alineación no estará hasta mañana [por hoy]. Cualquiera de los 25 puede jugar". "Lo importante es que salgamos concentrados y salir con fuerza. Esté quien esté enfrente, España tiene que ir siempre a por los partidos desde el principio", añadió.

Lopetegui avisó de la necesidad de consolidar la ventaja en los tres choques que faltan para acabar la fase de clasificación. "Aún no estamos clasificados. No hay que festejar nada antes de tiempo", insistió.

Lo que es seguro es que en Vaduz faltará el veterano delantero David Villa, quien se marchó de la concentración por unos problemas musculares. "La lesión de Villa es una faena, se ha ido triste, pero habrá más oportunidades", manifestó.

Finalmente, se refirió a Isco, el futbolista del momento tras su exhibición ante Italia. "No me ha sorprendido. Una cosa es tener talento y otra es ser un gran jugador. Isco está en lo segundo, al margen de su gran talento, que está al servicio del equipo", dijo.

"Lo felicité por su partido, pero nada especial. Isco ha ido quemando etapas y ha venido con la selección incluso cuando no ha jugado con su club porque sabíamos que nos ayudaría", cerró.