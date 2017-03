"En Losail me lo paso bien, me gusta"

El comienzo del Mundial de motociclismo ha iniciado ya la cuenta atrás. Los pilotos españoles de MotoGP pasaron revista de la que será la primera prueba de la temporada en el Circuito Internacional de Qatar. Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, pesos pesados en el orbe del motor y candidatos a la consecución del título final, compartieron las primeras valoraciones a apenas cinco días para el pistoletazo de salida.

El piloto de Repsol Honda Marc Márquez afronta de forma "especial" el inicio. "La primera carrera siempre es especial, pues estás un poco más nervioso de lo normal", confesó Márquez en declaraciones difundidas por el propio equipo Repsol Honda.

El tres veces campeón del mundo en la categoría de MotoGP espera estar en las primeras posiciones. "Empezamos mejor que el anterior campeonato, aunque no quiere decir que los resultados tengan que ser mejores. Intentaremos gestionarlo bien desde el principio este jueves", declaró al referirse a los primeros entrenamientos oficiales.

"La pista de Qatar es una de las más peculiares y uno de los factores a tener en cuenta es la arena", explicó Márquez sobre el circuito de Losail, en el que tiene sensaciones encontradas. "Quizás no es una de los mejores circuitos para mi estilo de pilotaje, pero me gusta. Me lo paso bien. Siempre he hecho buenas carreras", concluyó Márquez.

Jorge Lorenzo (Ducati), por su parte, encara también con "optimismo y confianza" la primera carrera. "Después de la última prueba que hicimos voy con buenas sensaciones y con muchas ganas de seguir dando pasos hacia adelante. Será mi debut oficial con Ducati, un fin de semana muy especial", dijo el mallorquín.

El piloto de 29 años aseguró que el circuito de Losail le gusta "mucho". "Las características de la Ducati también se adaptan bastante bien. Podemos decir que es un trazado que se nos da bien, creo que podemos ser rápidos desde el principio", añadió.

Aunque resaltó: "Todavía tenemos que mejorar el ritmo y entender qué neumático podremos usar para afrontar las 22 vueltas de la carrera en las mejores condiciones".

Dani Pedrosa, de Repsol Honda, cree que la potencia del motor será fundamental para obtener la victoria en Losail. "Es importante tener potencia porque la recta de meta es bastante larga. Un motor que empuje bien es importante", argumentó Pedrosa.

"Es difícil hacer predicciones para la carrera porque el nivel competitivo es muy alto, pero vamos a empezar el fin de semana con confianza y aspirando a hacerlo lo mejor posible", explicó el piloto sobre las posibilidades de victoria en un circuito en el que no es fácil competir.