"Del Madrid me gustan los jugadores, no su palco ni los valores que transmite"

El central del Barcelona y de la selección Gerard Piqué aseguró ayer tras el Francia-España que "jamás" trabajaría para el Real Madrid, ya que no le gustan sus "valores" ni "la gente que hay en su palco", aunque matizó que sí tiene buena relación con los jugadores del club, muchos de los cuales son sus "amigos".

"No me gusta ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos. La persona que imputó a Messi y Neymar y tiene un trato diferente con Cristiano está en el palco. No me gusta lo que transmite como club", dijo el barcelonista. Pese a todo, recordó que con los jugadores, incluido Sergio Ramos, no tiene "ningún problema y de muchos soy amigo".

También ironizó con el hecho de que la selección española jugase de blanco, como el Real Madrid, y se viera favorecido por el videoarbitraje, que anuló un gol al francés Griezmann y dio otro que había sido invalidado al español Deulofeu. "Al final todo se resume en ir vestido de blanco. Nos ha ido muy bien, sería muy bueno tenerlo en la Liga (videoarbitraje), llevamos tiempo pidiéndolo", aseguró.

También cuestionó que se ponga en duda la remontada del Barcelona en Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, con varios errores arbitrales en favor de los culés, y a cambio "no se hable del gol en fuera de juego de Sergio Ramos en la final del año pasado".

Piqué reocnoció que el Madrid y el Barça son los equipos más favorecidos, pero que las comparaciones en ayudas arbitrales tienen que hacerse entre ellos, ya que son quienes pelean por el título.

"Es algo normal decir que los árbitros tiene que subir el nivel. A mi también me dicen que tengo que mejorar en mi trabajo y no pasa nada", insistió.

Piqué reiteró que su decisión de dejar la selección tras el Mundial es definitiva porque está muy meditada desde hacía tiempo.

Posteriormente compareció ante la prensa Sergio Ramos, que valoró las palabras de Piqué y aseguró que si lo hubiera dicho Andrés Iniesta le molestaría. "Las declaraciones, si viniesen de Iniesta, que nunca lanza puyas, sí que molestarían al club; viniendo de Piqué no", aseguró."Forma parte del personaje de Piqué, no lo vamos a cambiar con 30 años. Hay que disfrutarlo como un gran futbolista que es y que se vista más de blanco porque le va a ir mejor", añadió.

En cuanto a lo que dijo Piqué sobre el palco del Bernabéu, Ramos fue claro: "En todos los palcos pasa lo mismo".