Un Málaga convulso se estrena ante el Eibar

El Málaga, con la plantilla incompleta y un solo partido ganado de los nueve que ha disputado en pretemporada, inicia la Liga ante un Eibar mermado por las numerosas bajas con las que comienza su cuarta campaña en Primera.

El equipo malaguista no ha dado buena sensaciones y existe preocupación por cómo va a responder ante la falta de efectivos, tras las ausencias de cuatro jugadores clave, como el guardameta Kameni, el delantero Sandro y los centrocampistas Camacho y Pablo Fornals.

Míchel, técnico del cuadro costasoleño, tiene las ausencias de Keko, Cecchini, Peñaranda, Miguel Torres y Ricca, lesionados. En el Eibar, mientras, la bajas son el quebradero de cabeza de un técnico, José Luis Mendilibar, que no ha tenido que dar ni convocatoria, pues no cuenta más que con 18 hombres disponibles. Yoel, Juncá, Arbilla, Pedro León y Fran Rico, lesionados, no son de la partida, como tampoco lo es Gonzalo Escalante, que se perderá el choque por sanción.