Mamá Azarenka regresa

El tenis femenino recuperará a partir de la próxima semana a uno de los rostros más importantes del último lustro, y es que Viktoria Azarenka regresará al circuito siete meses después de haber sido madre.

Doble campeona del Abierto de Australia y ex número uno del mundo, la bielorrusa hará su reaparición en el torneo de Mallorca con la mirada puesta en Wimbledon y en Leo, su hijo. El bebé, que nació el 20 de diciembre, acompaña a su madre en la isla española junto a su padre, Billy McKeague.

"Quiero alcanzar de nuevo todo mi potencial, pero no sólo por mí", también porque quiero que mi hijo esté orgulloso de mí. Quiero ser un buen ejemplo y demostrarle que si uno tiene una meta y un sueño, puede conseguirlo trabajando duro", declaró al diario The New York Times.

La tenista, de 27 años, disputó su último partido el 24 de mayo de 2016, cuando se retiró en la primera ronda de Roland Garros por una lesión de rodilla. Y en julio, cuando se estaba recuperando, anunció que estaba embarazada.

"Estoy inspirada por muchos atletas que regresaron a la cima de su deporte después de tener hijos, y tengo la intención de hacer eso", contó entonces.

Uno de los mejores ejemplos lo tiene precisamente en el tenis con Kim Clijsters. La belga se retiró en 2007 para formar una familia con el US Open de 2005 como único Grand Slam y habiendo sido número uno. Regresó al circuito en agosto de 2009, jugó dos torneos de la gira americana y aterrizó en el US Open para jugar su primer Grand Slam desde Australia 2007. Y lo ganó, al igual que en 2010. Y en 2011 levantó en Australia su último grande para volver al número uno.

Clijsters se convirtió en la primera tenista que siendo madre conseguía ganar un Grand Slam desde que Evonne Goolagong Cawley lo hiciera en Wimbledon en 1980.

Azarenka cuenta como grandes logros los títulos de Australia 2012 y 2013, las finales de US Open de esos mismos años, el hecho de haber ocupado la cima del ránking WTA durante 51 semanas y dos medallas olímpicas en Londres 2012, un bronce individual y un oro en dobles mixtos.

Con 27 años, aún le queda mucho recorrido. Aunque actualmente no tiene ránking, no debería llevarle mucho tiempo volver a pelear por los grandes torneos en un circuito que no tiene a día de hoy una dominadora clara.

La que fue su gran rival, Serena Williams, no jugará más hasta el año que viene, pues también está embarazada. Así, Angelique Kerber, Simona Halep y Karolina Pliskova son las que luchan ahora mismo por un número uno que de momento posee la alemana.