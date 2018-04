Manchón y Alabáu vuelven a medirseEl Morón se agarra a los 'play off'

La bahía de Palma de Mallorca acoge hasta el próximo sábado el 49 Trofeo Princesa Sofía Iberostar, con la participación de 891 embarcaciones y 1.213 regatistas de 64 países, un récord absoluto de la cita de vela olímpica. Un total de 17 medallistas de los Juegos de Río 2016 se dan cita en la isla para una competición que, a dos años de Tokio 2020, marca el inicio de la carrera olímpica por la clasificación, ya que este año, en los Campeonatos del Mundo de Aarhus, se ponen en juego las primeras plazas para estar en Japón.

El torneo contará con ocho campos de regata en los que se darán salidas de forma simultánea. En total, se prevé que los laser, RS:X y finn completen un total de 10 mangas en cinco días, mientras que los Nacra 17, 49er y 49er FX tienen programadas 15 pruebas, además de la Medal Stage en todas las clases del sábado reservada a los mejores clasificados.

En las tablas RS:X se da la mayor concentración de andaluces con la participación, entre otras, de las sevillanas Blanca Manchón, que recientemente se proclamó campeona de la Copa de la Reina de vela, y Marina Alabáu. "Mallorca es un sitio que se me suele dar muy bien y me gusta, pero va a haber mucho nivel. Prácticamente es como si fuera un Mundial y va a ser muy difícil meterse en la final, y más aún coger una medalla", indicó Manchón, para quien "los primeros tres días van a ser fundamentales". "Nos dividirán en dos grupos y va a haber unas clasificatorias en las que será importante no cometer fallos para ponerse en cabeza", añadió.

Alabáu, por su parte, afronta la cita de Palma con fuerza tras varias semanas entrenándose en el campo de regatas en el que se disputará el campeonato y con el firme objetivo de luchar por el podio hasta el final en una regata en la que habrá 70 competidoras.

De esta prueba saldrán también los nombres de las dos regatistas que representarán a España en categoría RS:X en los Juegos del Mediterráneo, que se celebrarán este verano en Tarragona.

El Aceitunas Fragata Morón logró un importante triunfo en su visita a O Pombal, ante un Cambados que estuvo en el partido hasta el final. No en vano, a poco más de dos minutos para la conclusión del choque el conjunto gallego mandaba por 60-59, pero cuatro puntos seguidos de Rigo le dieron la vuelta al marcador. Jiménez González puso el 60-65 desde la personal aprovechando los errores locales, pero un triple del Cambados lo apretó todo. Los moronenses estuvieron acertados en el carrusel de tiros libres para sellar un valioso triunfo.