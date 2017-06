El 'Maserati' se cae del podio por un punto

El Rats On Fire de Rafa Carbonell, al mando del lanzaroteño Rayco Tábares, se impuso con autoridad en la clase reina del Trofeo Conde de Godó de vela y logró su quinta victoria consecutiva, la octava en su palmarés, en una prueba en la que acabó cuarto clasificado el Maserati del campeón olímpico Fernando León y Álvaro Irala, justo por detrás del Rmotion y el Fifty by Storage.

De ese modo finalizó la 44ª edición del trofeo barcelonés, una de las regatas mas importantes de España y sin duda la mas clásica de todas las que se celebran en el litoral catalán. Ésta ha sido la regata elegida por el Maserati para dar comienzo a la temporada de regatas de 2017, cuarta consecutiva que pone en marcha Maserati Iberia.

La cuarta plaza del Maserati en la clase ORC 0-1 se resolvió en virtud de los tres cuartos puestos, un segundo, un tercero y un noveno, que fue descartado, hasta completar un total de 17 puntos, a uno del Fifty by Storage (16), dos del Rmotion (15) y seis del ganador, el Rats On Fire (11).

El Maserati se mantuvo en la pomada de una regata muy competitiva por el nivel de la clase y muy complicada por las condiciones meteorológicas, hecho éste que perjudicó al nuevo Maserati, al que también lastró la lógica falta de acoplamiento de la tripulación.

El Maserati comenzó la jornada en los puestos de cabeza tras una buena salida. Pese a finalizar segundo en tiempo real, la compensación de los tiempos propició el adelantamiento el Es Tés Unno, barco que hasta entonces no había aparecido en la cabeza y que se impuso en las dos regatas del día. También se colaron el Rmotion y el Rats On Fire. Después del descarte, el Maserati bajaba a la cuarta plaza, a tan sólo un punto del segundo y el tercero.

En la segunda prueba de la jornada y última del trofeo, con una condiciones más ventosas, y ultima de la regata, las posibilidades del Maserati se esfumaron tras una salida que lo obligó a virar hacia la izquierda del campo de regata, el lado malo.

Así lo confirmaron los resultados. Ya con la corrección de los tiempos, el Maserati finalizó en novena posición, con sus rivales directos y otras embarcaciones que casi no habían sido vistos por delante. Este pinchazo del Maserati lo obligó el descarte de se noveno puesto, mientras que el Rats Of Fire descartó un tercero, el Rmotion hizo lo propio con un séptimo y una quinta plaza descartada por el Fifty By Storage.