Mel: "Es difícil decirle no al Dépor, más vértigo da estar en el Inem"

Pepe Mel fue presentado ayer como nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña, asegurando que de se encargará de reactivar a un equipo que no ha ganado en 2017 y que se ha acercado a las posiciones de descenso.

"Estoy deseando ponerme en contacto con médicos y fisios para saber cómo están físicamente. De la salud mental me voy a encargar yo. En fútbol, es fundamental tener la cabeza limpia", declaró el madrileño, que analizó la situación de su nuevo club y el trabajo de Gaizka Garitano: "El Deportivo ha hecho posible el sueño de estar en un gran club. Más vértigo da estar en el Inem. Decirle no al Dépor es difícil cuando llevas un año viendo fútbol en casa. Gaizka ha hecho el trabajo que seguramente quería hacer y a los entrenadores no siempre nos salen las cosas como uno quiere pero eso no significa que el trabajo esté mal". Por último, Mel pidió "alegría" a los jugadores, con los que verá qué estilo es el idóneo, porque "el estilo de juego es que los futbolistas comprendan que son buenos".