"Mentalmente es una derrota muy dura"

No estaba para bromas Zan Tabak, técnico del Betis Energía Plus, al término del encuentro en Murcia. Su equipo había sufrido una holgada derrota ante el UCAM y, ya fuera debido a que no contaba con la "cabeza fría", el croata se limitó al primer cuarto para analizar el choque, sin olvidarse de mencionar lo "duro" que había sido perder, sobre todo en el capítulo "mental. "Es la primera derrota de varias que perdemos con esta diferencia", dijo.

"Empezamos jugando adecuadamente, intentando hacer lo que teníamos trabajado. Pero al final de ese cuarto comenzamos a hacer lo contrario de lo que queríamos hacer", declaró antes de referirse a las consecuencias de esta nueva derrota, la sexta consecutiva. "Es una derrota dura mentalmente, por encontrarnos en esta dinámica negativa en la que estamos. Tenemos que encontrar la forma, al menos mentalmente, de romper esta racha. Ahora tenemos un parón. Vamos a intentar mirar cómo podemos mejorar, qué podemos hacer, analizar con la cabeza fría, que ahora no la tengo, e intentar seguir adelante", señaló el entrenador.

Sí le preguntaron a Tabak sobre el rendimiento en el último cuarto, periodo en el que Betis llegó a anotar 29 puntos, "es un engaño", advirtió el técnico croata, que no dio pie a quien crea que va a rendirse y dimitir. "No me conoces si me preguntas si no seguiré hasta el final. No he llegado donde estoy, desde los 14 años, echándome atrás. Era un partido importante, pero aún queda mucha liga". Al final recordó a los presentes que "este equipo está hecho para pelear por la permanencia desde el principio".