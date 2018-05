Mikel Úriz admite el peso que acarrea ser últimos

Contra el Zaragoza no fue el mejor día del Betis Energía Plus, pero sí el de Mikel Úriz. El base de Pamplona de 28 años completó su mejor actuación como jugador de la ACB: en sólo 14 minutos anotó 16 puntos, capturó cinco rebotes y registró una valoración de 22 unidades, unas cifras que superan sensiblemente sus marcas de la temporada.

El director de juego verdiblanco, quien además consiguió un sobresaliente cinco de seis en tiros de campo -cuatro de cinco en triples-, se mostró satisfecho por su actuación, aunque lamentó la derrota y el estado general del equipo: "Me he encontrado con sensaciones buenas, pero lo importante es ayudar al equipo a ganar y no ha sido posible".

Úriz admitió el revés que supuso perder ante un rival directísimo contra el Zaragoza, que además igualó el recuento de puntos con el conjunto bético: "Es una derrota muy dura, pero otra vez hemos fallado en momentos decisivos", dijo en los medios oficiales del club.

El navarro admitió la presión que acarrea para la plantilla no salir de los puestos de abajo: "Las dinámicas hacen mucho y pesa nuestra posición", explicó un jugador que ha ganado influencia en el banquillo.