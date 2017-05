Milagro o descenso

O hay milagro en Málaga o habrá descenso. No cabe término medio. Fiesta o velatorio. Subidón de esos históricos o desilusión en el inicio de una nueva etapa vestidos de verdiblancos. Y es que recién cumplidos los 30 años de vida del club, desde que la matriz de la actual entidad se fundó, el Betis Energía Plus se juega la permanencia ante el Unicaja, dependiendo además de que el Estudiantes eche una mano ganando en Zaragoza. El triple mortal, ya que a esa ecuación se suma la necesidad de los locales de ganar para defender su cuarta plaza para ser cabezas de serie en los play off.

Pero hay una opción y los jugadores, el propio Alejandro Martínez y la afición se agarran a un clavo ardiendo. Cosas más difíciles se han visto. Es el pensamiento para creer y mantener la esperanza tras una segunda vuelta calamitosa que ha llevado al cuadro sevillano a jugárselo todo a una carta.

No habrá amigos esta tarde en el Carpena, por mucho que Cabezas vuelva a casa, Alfonso Sánchez también y Berni Rodríguez, actual director deportivo, regrese a un pabellón que iba a colgar su camiseta con el número 5 que defendió cientos de veces, aunque el homenaje se aplazó porque no sería de recibo hacerlo con su equipo, el que él confeccionó en verano y durante esta misma campaña, en el alambre. Tampoco Joan Plaza, técnico cajista tres temporadas, está en disposición de regalar nada.

No es una pista que se le dé bien al cuadro hispalense. El rival es muy superior y la afición local (o buena parte de ella) estará loca por ver descender al vecino. Sin embargo, los visitantes se juegan la vida y desde esa necesidad deben tratar de marcar diferencias y jugar con más intensidad, deseo, velocidad y ganas que sus oponentes. Hay que morder desde el principio, ayudar en defensa y ser solidarios en ataque. Evitar, en definitiva, que el Unicaja se encuentre cómodo y tratar de sacarlo del encuentro. ¿Cómo? Además de controlar el rebote defensivo y los uno contra uno de hombres como Fogg, Nedovic y Lafayette, hay que defender bien la línea exterior ante el equipo con el mejor porcentaje en triples de la liga y evitar encajar parciales que hundan al Betis.

No en vano, no son los verdiblancos una plantilla fuerte mentalmente cuando las cosas van en contra, como se demostró en la segunda vuelta. Jugar con cabeza y correr al contragolpe aprovechando la mayor movilidad de sus hombres altos será importante, así como evitar que Musli y Omic reciban por dentro. Si hay que hacer faltas, se hacen, ya que mejor llevarlos a la línea de personal, desde la que firman un 56% y un 58% de efectividad, respectivamente, que conceder canastas fáciles bajo los aros. Otro que deberá dar un paso adelante es Lockett. Sin Waczynski, lesionado, Dani Díez es el único alero y Nedovic o Jamar Smith hacen de tres cuando el madrileño está en el banquillo, y el norteamericano debe ser capaz de imponer su físico, al igual que debería hacer Radicevic con los bases llevándolos al poste bajo.

Cuarto a cuarto; minuto a minuto... Así tendrá que jugar el Betis Energía Plus el último encuentro de la temporada por no hacer antes (y bien) sus deberes. El partido de los partidos. La cita en la que se puede arreglar un paupérrimo año o acabar con 30 de historia si no hay rescate por parte de la ACB. Para saber si ocurre eso pasará más de un mes. Hoy sólo caben dos opciones: milagro o descenso.