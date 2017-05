Monchi dice que no es el mejor pero que en Roma podrá trabajar como le gusta

El español Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, fue presentado como nuevo director deportivo del Roma en un acto en el que afirmó que no se considera "el mejor director deportivo del mundo" pero que si ha firmado por el conjunto capitalino es porque va a poder "seguir trabajando como Monchi".

"No me considero el mejor director deportivo del mundo, sino una persona afortunada en mi carrera a la que sí he dedicado mucho tiempo y trabajo", explicó Monchi en las instalaciones de Trigoria, cerca de la capital.

El andaluz añadió que tras salir del Sevilla, aunque tenía otras opciones, eligió la del Roma porque va a "poder trabajar y ser Monchi", algo que considera "muy importante" y que aclaró que en el club español también podía hacer.

Monchi puso fin a su etapa de casi treinta años en el Sevilla el pasado 30 de marzo y el 24 de abril fue anunciado oficialmente como nuevo director deportivo del Roma, entidad con la que ha firmado un contrato de cuatro temporadas con una más opcional.

En cuanto al secreto de sus éxitos, el director deportivo aclaró que "no hay fórmula mágica porque entre otras cosas no hay dos clubes iguales" y que su respuesta es "poco original: el trabajo, que no solo es fichar jugadores y ver partidos, sino mucho más".

"Intentamos implicar a todo el club, desde el presidente James Pallotta hasta a mí mismo, pasando por los empleados, en un mismo objetivo: así se ganarán títulos", añadió.

"En Roma buscaremos la estrategia mejor para conseguir estos éxitos deportivo", continuó, y añadió que "el problema no es vender jugadores, es comprar mal", en referencia a los futbolistas a los que durante su estancia en el Sevilla consiguió sacar un significativo rédito económico.

Respecto a su salida del Sevilla, afirmó que le produjo "miedo, como a todo a lo desconocido", pero que nunca habría imaginado una acogida como la que he tenido en la entidad romana y eso provoca que, como entidad, el club "comience ya ganando 1-0".

También habló Monchi sobre la actualidad deportiva del Roma, que el pasado domingo perdió el derbi de la ciudad y que se encuentra en el segundo puesto de la clasificación, aunque con el Nápoles a un solo punto de distancia.

"Mi influencia en esta temporada no va a ser mucha", explicó, pero añadió que "el futuro se empieza a gestar en este presente", que considera "muy ilusionante" por estar luchando por el segundo puesto".

Monchi se refirió también a dos de las instituciones del club romano, Daniele di Rossi y Francesco Totti, cuyo futuro respecto a la próxima temporada es una incertidumbre.

Respecto a De Rossi explicó que "tanto el deseo del jugador como el del club es el mismo: continuar ligados", mientras que en cuanto al eterno capitán romano "finaliza contrato como jugador este año y comenzará a trabajar como dirigente".

"Quiero pedir estar lo más cerca posible en el futuro con Francesco (Totti) para aprender de él lo que es el Roma y que me enseñe el uno por ciento de lo que sabe, y así ya sería muy afortunado", afirmó.

Por último, habló también de los casos de racismo contra jugadores que se están produciendo en los estadios de italianos, el último de ellos en el campo del Cagliari contra el ghanés Muntari.

"En el año 2017, en el siglo XXI, no debería suceder esto", afirmó, y añadió que "en España este es un tema que se esta trabajando bien porque clubes, federación, gobierno, jugadores y entrenadores tienen esa obsesión de acabar con el racismo"

Durante la etapa de Monchi como director deportivo del Sevilla, el club hispalense consiguió cinco Ligas Europa, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.