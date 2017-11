Mudanzas desde el comienzo

El Betis Energía Plus sigue buscando un equilibrio en la plantilla que no ha existido hasta la fecha, una vez que han sido certificadas las nueve derrotas recibidas en las nueve primeras jornadas. En esa búsqueda, el club verdiblanco no ha dejado de enmendar la planificación realizada en los primeros compases de la pretemporada. La inminente salida de Nobel Boungou-Colo, solamente a falta del anuncio oficial de la entidad bética, supondrá el cuarto remiendo de la plantilla en apenas en cuatro meses.

El primero, por orden cronológico, fue el escolta estadounidense Jordan Swing, cortado por decisión técnica después de que el club anunciara su permanencia en la ACB. Pesó en la decisión su preciada ficha extracomunitaria y su hipotética condición de jugador LEB. Swing, sin embargo, acabó siendo contratado por el Gipuzkoa, en el que está promediando 12 puntos por encuentro en 26 minutos jugados. Su porcentaje desde la línea de tres es del 42 % (por el 25% el equipo bético).

El segundo corte fue el de Taylor Brown, una ala-pívot estadounidense que procedía del Lietovus Rytas y que no llegó a disputar minuto alguno como bético. Su baja, aconsejada por los informes médicos, se produjo sólo cinco días después de firmar el contrato.

El tercer desecho, Samardo Samuels, fue más sorprendente. El pívot llamado a ser hombre importante de la campaña tuvo problemas con el cuerpo técnico, a cuyo frente estaba entonces Alejandro Martínez, y fue destituido días antes del comienzo de la competición. Golubovic fue su sustituto.

Es probable que el corte de Boungou-Colo, el cuarto del curso, no sea el último. El alero francés no es el único que está ofreciendo un rendimiento más bajo del esperado y la secretaría técnica del club continúa rastreando el mercado para un nuevo parche.