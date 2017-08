Muguruza: "Ganar Wimbledon no cambia nada, tengo que salir ahí y ganar"

La española Garbiñe Muguruza, primera clasificada, alcanzó los cuartos de final del torneo femenino de Stanford tras eliminar en la segunda ronda a la estadounidense Kayla Day.

La tenista española nacida en Venezuela no empleó ni una hora en hacerse con el partido en dos sets (6-2 y 6-0).

Muguruza se enfrentará en cuartos de final a la croata Ana Konjuh, quinta sembrada, quien ganó a la rusa Natalia Vikhlyantseva por 7-5 y 6-4.

La española aseguró tras su victorioso estreno en el torneo de tenis de Stanford (Estados Unidos), su primera cita tras la conquista de Wimbledon, que haber ganado el Grand Slam londinense "no cambia nada".

"Ganar Wimbledon me da confianza pero no lo hace más fácil. No cambia nada, tengo que salir ahí y ganar. Así que estoy pensando solo en que Stanford es mi meta y nada más", dijo Muguruza en declaraciones facilitadas por su gabinete de comunicación.

La jugadora hispano-venezolana, primera preclasificada en Stanford, valoró de manera positiva su debut ante la estadounidense Kayla Day, a la que doblegó por 6-2 y 6-0 en 58 minutos.

"Me sentí bien. He entrenado duro y estoy contenta del partido porque había jugado con ella un partido duro en Indian Wells y quise mejorar algunas cosas", afirmó.

Muguruza apuntó, no obstante, que "no es fácil" retomar la competición "tras ganar un torneo". "Tenía la experiencia de Roland Garros. No es fácil olvidarte de lo que acaba de pasar, concentrarte en que es un torneo nuevo, un partido nuevo y empezar de cero. Así que estoy contenta de que el partido cayera de mi lado", agregó antes de fijar su mirada en su compromiso de cuartos de final.

La española, cuarta en el ránking mundial, se medirá con la croata Ana Konjuh en cuartos de final.