Muguruza y el espejo de Conchita

Garbiñe Muguruza quiere ser campeona de Wimbledon y qué mejor para ello que escuchar los consejos de Conchita Martínez, la única española que conoce el consquilleo de sostener la bandeja Venus Rosewater Dish.

Muguruza, de 23 años, se medirá hoy a la eslovaca Magdalena Rybarikova en busca de un billete a la final del sábado. En su palco volverá a estar la ex tenista aragonesa, campeona en la hierba del All England Club en 1994, que recibió hace unas semanas la llamada de Sam Sumyk, el técnico de Muguruza. El francés tenía que viajar a Estados Unidos por motivos personales y no podía acompañar a su pupila en el tercer Grand Slam del año, así que pensó en la capitana española de Copa Davis y de Copa Federación. "Estar aquí con Conchi es un gran apoyo. Ella estuvo en la pista y puede saber cómo me siento. En los primeros partidos yo le hablaba de lo nerviosa que estaba y me decía que ella sentía lo mismo cuando jugaba", explicó la hispano-venezolana.

Esos primeros partidos de Wimbledon parecen ya muy lejanos para Muguruza, que aterriza en semifinales cargada de confianza. Sólo puede ser así tras dejar en el camino a la número uno del mundo, Angelique Kerber, o la doble campeona de Grand Slam Svetlana Kuznetsova. En todo el torneo lleva diez sets a favor y sólo uno en contra. "La veo muy concentrada en todos los partidos, en prácticamente todos los puntos. Está jugando muy agresiva, buscando sus golpes buenos y quitando tiempo a las rivales", analizó Conchita Martínez. Muguruza rompió en agosto de 2015 con su entrenador de toda la vida, Alejo Mancisidor, y poco después comenzó a trabajar con Sumyk. Con el francés dio el salto definitivo y llegó al segundo lugar del ránking tras ganar Roland Garros 2016.

Sumyk sigue al detalle todos los partidos de Muguruza y habla cada día tanto con la jugadora como con la entrenadora, que tiene "libertad" para dirigir sus pasos y ser su espejo en Wimbledon.