El Mundial sub 23, nueva meta de Ortiz

El mejor bote de la expedición española en los últimos Campeonatos absolutos Europeos de remo, el único barco que mantuvo alguna opción de medalla hasta el final, contó con la divisa de Sevilla. Fue el doble sin timonel de Carmen Ortiz y Valeria Palma, ambas remeras del Club Náutico, que concluyó en una meritoria sexta plaza tras una marca estratosférica lograda en la repesca que las llevó a la final A de la modalidad.

De las dos compañeras, Palma es linense y Ortiz es sevillana, quien, con apenas 19 años, compite ya en las categorías absolutas, frente a las mayores, y no lo está haciendo nada mal. La pasada competición europea disputada en la localidad checa de Racice fue su estreno y Ortiz, como era natural, no cabía en sí de gozo. "El segundo tiempo logrado en la repesca, un tiempo que mejoramos en mucho lo realizado anteriormente, nos motivó para la final. Salimos a morir hasta que no dimos más, ya no estábamos tan frescas como en el comienzo", explicó Ortiz, que ayer, día de San Fernando, se levantó a las 8:00 para entrenar, reveló. "Los días normales me levanto a las 6:00", comentó la joven promesa.

Con varios campeonatos nacionales en su bolsillo en los escalafones inferiores, la remera sevillana se ha metido de lleno en la competición. El próximo objetivo es el Mundial sub 23 de Bulgaria, que se disputará a partir del 19 de julio en Plovdiv (Bulgaria). En tal competición, Ortiz informa de que probablemente reme en otro bote. "Ahora estamos entrenando en modalidad del cuatro sin timonel, también con Valeria (Palma), como una de las compañeras. Antes, en cualquier caso, tendremos que lograr las mínimas en Bañolas", avisa una Ortiz que tiene ya señalado en rojo su próximo día D, el 26 de junio. Marcada la siguiente meta, ahora sólo falta que las fuerzas respondan, que será lo probable. "No me gusta perder ni al parchís. No estoy en el remo para pasar el rato", advierte.