Muro a la sorpresa

El Atlético, ganador de 10 de sus últimos 11 partidos oficiales, y el francés Griezmann, con 13 goles y 4 asistencias en los 12 duelos más recientes, compiten contra las sorpresas y el Lokomotiv, al que visitan en Moscú con un 3-0 a favor, pero sin exceso de confianza. Ya está a un paso de los cuartos de final de la Liga Europa: casi sentenció su pase hace una semana en el Wanda Metropolitano y es el indiscutible favorito, aunque aún tiene 90 minutos por delante con la ambición de otro triunfo.

No ha perdido ningún choque esta temporada por más de tres goles. Ni en las dos derrotas de Liga, por 1-0 ante Espanyol y Barcelona; ni en las dos de la Copa del Rey (1-2 y 3-1 frente al Sevilla); ni en la única de la Liga de Campeones (1-2 con el Chelsea). Y no ha recibido ningún gol en ocho de sus últimos once partidos oficiales. Todos esos datos reafirman aún más al Atlético, como también el fútbol determinante de Griezmann, quien liderará de nuevo el ataque.

Sin Diego Costa ni Gameiro, dos de las tres bajas del Atlético para la visita a Moscú junto a Savic, Fernando Torres apunta a la delantera titular. El madrileño volverá al once cinco encuentros después, desde el 1-0 al Copenhague. A la vez, Oblak vuelve a ser duda entre las molestias en el glúteo y un golpe en una mano.

Enfrente, el Lokomotiv saldrá a por todas con la esperanza de dar la machada, para lo que su técnico, Yuri Siomin, ha arengado a la afición a llenar el estadio. "Actualmente en el fútbol hay dos corrientes, Guardiola y Simeone, y jugamos contra una de ellas. ¡Aficionados, venid! ¡Será difícil y necesitamos vuestro apoyo!", escribió en las redes sociales. El equipo ruso llega sin nada que perder ya que su prioridad es la Liga rusa, en la que es líder indiscutible con ocho puntos de ventaja sobre el segundo.

Lokomotiv:Kochenkov; Lisov, Chorluka, Kverkvelia, Rybus; Denísov, Kolomeitsev, Antón Miranchuk, Alexéi Miranchuk; Fernandes y Farfán.

Atlético: Werner; Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe Luis; Correa, Thomas, Gabi, Vitolo; Griezmann y Torres.

Árbitro:Artur Días (portugués).

Estadio:Lokomotiv (17:00).