Nadal se estrella y Ferrer renace

Rafael Nadal no pudo celebrar como hubiera querido su ascenso al primer lugar del ranking mundial de tenis, pues se despidió del torneo de Cincinnati con una derrota ante Nick Kyrgios, quien se medirá en semifinales al renacido David Ferrer.

Kyrgios se impuso por 6-2 y 7-5 a Nadal para igualar 2-2 el historial entre ambos jugadores. El español, que mañana regresará a la cima de la clasificación, debió jugar dos encuentros muy seguidos, uno en la tarde y otro en la noche del viernes, después de que la jornada del jueves se viera afectada por la lluvia.

En su primer encuentro, Nadal derrotó a Albert Ramos por 7-6 (7-1) y 6-2, pero más tarde se topó con un Kyrgios que demostró que cuando está inspirado es un tenista muy peligroso. El australiano también tuvo una jornada de trabajo doble, ya que más temprano completó su encuentro ante Ivo Karlovic con una ajustada victoria por 4-6, 7-6 (8-6) y 6-3, después de tras salir airoso de los 28 aces que le lanzó el croata.

"Siempre es un rival duro", reconocióNadal tras su derrota, que se consumó en poco más de una hora y 20 minutos de juego. "Nick es un gran jugador, pero yo no jugué bien. La verdad es que fue un muy mal partido para mí", ahondó el balear.

Lo cierto es que Kyrgios siempre tuvo el duelo bajo control. Tanto, que Nadal sólo pudo romperle el saque una vez, por cuatro del australiano, dos en cada manga.

Ya en la primera Kyrgios consiguió romper dos veces el saque a Nadal -primer y tercer juego- y en sólo 26 minutos se lo adjudicó.

Nadal nunca pudo imponer sus golpes cruzados desde el fondo de la pista, porque Kyrgios estuvo dominante con su saque y restó bien.

El segundo set comenzó mejor para Nadal, que mantuvo su saque y con 2-1 a su favor dispuso del primer tanto de break, pero no lo aprovechó.

En el siguiente juego, Nadal volvió a perderlo para el 3-2 de Kyrgios, que mantuvo su servicio hasta el décimo juego cuando después de haber tenido tres pelotas del partido no pudo evitar que el español consiguiese el primer break.

Todo parecía indicar que la reacción de Nadal había llegado, pero de nuevo Kyrgios se aprovechó de la falta de consistencia del campeón de Roland Garros y lo recuperó para el 6-5.

El duodécimo juego fue de completo dominio de Kyrgios, que se puso con un 40-15 y aprovechó la cuarta pelota de partido para asegurar la victoria y ser el cuarto semifinalista.

Nadal fue campeón en Cincinnati en 2013, pero más allá de esa victoria no ha tenido grandes resultados en el Masters 1.000 estadounidense. "Amo este torneo, pero no sé por qué no consigo encontrar mi ritmo cuando vengo. Es difícil para mí jugar bien aquí", declaró con amargura antes de despedirse del público que se congregó en el Lindner Family Tennis Center.

Si Nadal se llevó la cruz de la jornada, Ferrer protagonizó la cara. El de Jávea parece haber recuperado su mejor juego y, lo más importante, la confianza, pues la suerte vuelve a sonreírle en la segunda mitad de la temporada.

Que se lo pregunten a Dominic Thiem, tercer favorito del torneo y al que Ferrer sorprendió por 6-3 y 6-3. El alicantino, de 35 años, estaba afrontando una fase de declive en su carrera, pero con su título en Bastad a finales de julio su acceso a las semifinales en Cincinnati se meterá posiblemente entre los 30 mejores jugadores del ranking ATP.

Finalista en 2014 en Cincinnati, Ferrer cortó además una racha de 14 derrotas consecutivas ante rivales del top 10. Tras muchos sin sabores en este 2017, el español recupera la sonrisa.